French Open: Nenasazená Češka Barbora Krejčíková porazila Anastasii Pavljučenkovovou a získala titul ve dvouhře | Tenisové novinky

Ohromujícím vítězstvím skončil sen Barbory ​​Krejčíkové na French Open, když si připsala svůj první grandslamový titul poté, co v sobotu ve finále ženské dvouhry porazila Anastasii Pavljučenkovovou.

Česká republika na 33. místě světového žebříčku vyhrála Pohár Suzanne Lenglenové poté, co porazila Ruskou Pavljučenkovovou 6:1, 2:6, 6:4.

Pětadvacetiletou Krejčíkovou trénovala dříve v kariéře bývalá wimbledonská šampionka Jana Novotná, která zemřela na rakovinu v roce 2017 ve věku 49 let.

„Teď je opravdu těžké dát slova dohromady, protože nemůžu uvěřit tomu, co se právě stalo,“ řekla v emotivní vítězné řeči. „Nemůžu uvěřit, že jsem skutečně vyhrála Grand Slam.“

„Prožíval jsem opravdu těžké období, když Jana zemřela. Většinu času jsem byl s ní a opravdu jsem to chtěl zkusit, protože jsem cítil, že by mě to posílilo. Její poslední slova byla v podstatě jen zábavná a prostě zkusit vyhrát Grand Slam.

„Vím, že se o mě odněkud stará, a je to všechno z velké části proto, že se o mě stará odtamtud.

„Je úžasné, že jsem měl příležitost ji poznat a že pro mě byla takovou inspirací. Opravdu mi chybí, ale doufám, že je teď šťastná.“

Její průlom nastal loni na Roland Garros, kdy jí finiš ve čtvrtém kole pomohl k postupu do první stovky a už se neohlédla a v předvečer tohoto turnaje získala ve Štrasburku svůj první titul ve dvouhře na okruhu WTA.



obrázek:

S 12. výhrou v řadě se Krejčíková, která vstoupila do svého pátého grandslamového hlavního tahu, posune na 15. místo v žebříčku poté, co se v Paříži stala třetí nenasazenou ženskou šampionkou.



Kryčíková, která se uchází o Jelenu Ostapenkovou a Igu Swiatekovou na nenasazeném turnaji Roland Garros, ztratila podání v prvním zápase, ale pak vyhrála šest ran v řadě a první set získala za 31 minut.

Sedmnáct z posledních 19 finále ženské dvouhry na Roland Garros vyhrála hráčka, která vyhrála první set, a právě sevřenější Češka se v největším zápase jejich života lépe držela.

Pavljučenkovová, která dosáhla nejvyššího stupně své kariéry před něco málo přes dekádu, čelila v prvním gemu druhé sady dalšímu brejkbolu, ale zachránila ho a zastavila před sebou sérii šesti her.

Byl to zlomový bod, protože se Ruska rychle zabydlela v soutěži a svými velkými údery začala vážně škodit, aby si vytvořila pohodlný náskok.

Během sedmého zápasu však Pavljučenková zareagovala zamračeně a chytila ​​se za levé stehno. Vzal jsem si zdravotní dovolenou při výměně končetin, abych to zaznamenal.

Nezdálo se však, že by to na 29letou hráčku příliš zapůsobilo, protože bekhend po lajně jí dal set.

Krejčíková vs Pavljučenková: zápasové statistiky Křichíková Statistiky zápasů Pavljučenková 2 Esa 2 5 Dvojité chyby 1 55 % První podání je vítězné procento 49 % 55 % Vítězné procento druhého podání 48 % 6/14 Vyhrály brejkové body 5/12 34 Celkový počet vítězů 23 31 Nevynucené chyby 16 85 Celkový počet získaných bodů 75

Krejčíková ztratila načasování a vytvořila vzácný negativní výbuch poté, co Pavljučenková vydržela v úvodní části rozhodující sady.

Jenže Pavljučenkovová začala vypadat nepříjemně především na svém podání a Krejčíková proměnila brejk na 4:3 a poté vyrovnala a nechala tak o jeden gem za sebou.

Krejčíková, která bude mít v neděli šanci bojovat o titul ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové, projevila nervy, když promarnila dva mečboly na podání Pavljučenkové, než se dopustila dvojchyby ve třetí.

Jenže ve čtvrtém kole zašla Ruska příliš daleko a Češka vypadala naprosto ohromeně, když zvedla ruce vysoko.

Pavljučenková k davu řekla: „Už jako malá holka jsem přemýšlela, jestli tu jednou budu stát, a jako malá jsem si celou dobu připravovala projev, co bych řekla.

„Právě teď nemám slov, zapomněl jsem na všechno, na co jsem se připravoval.

„Gratuluji Barboro. Opravdu nechápu, jak můžeš být tak statečná a silná ve čtyřhře a dvouhře, protože upřímně v posledním bodě si myslím, že jsem byla mrtvá.“

„Výborně, pokračuj zítra ve čtyřhře. Nebudu se loučit, asi se ještě uvidíme a teď budu tlačit na další.“

Nezapomeňte nás sledovat na skysports.com/tennis nebo na našem Twitteru @skysportstennis a Sky Sports – na cestách! K dispozici ke stažení nyní na – iPhone a iPad A Android