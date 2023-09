Španělský fotbalista Alba Redondo blahopřeje Novaku Djokovičovi, který vypadl při házení mincí za dvojzápas Česká republika se Španělskem na Davis Cupu.

Španělský fotbalista Alba Redondo měl tu čest setkat se s Novakem Djokovičem a dohlížet na házení mincí během daviscupového dvojzápasu mezi Českem a Srbskem.

V sobotu 16. září bylo na Twitteru sdíleno video 24násobné grandslamové šampionky Alby Redondo, jak si potřásá rukou a srdečně ji zdraví. Poté provede házení mincí na zápas.

Redondo se zapsal do světa fotbalu během Mistrovství světa ve fotbale 2023 se sedmi vystoupeními a třemi góly. Ve finále sehrál klíčovou roli při historickém vítězství Španělska nad Anglií a pomohl jim k zisku první trofeje z mistrovství světa.

Ve skupinové fázi finále Davisova poháru v roce 2023 udělal mladý český tým silné prohlášení, když vyhrál všech devět svých zápasů, včetně výhry 3:0 nad Srbskem, domovem světové jedničky Novaka Djokoviče. Český tým v čele s Jaroslavem Navrátilem předvedl akci. Je pozoruhodné, že 21letý Lehecka si připsal třetí vítězství ve dvouhře v řadě, když vyhrál 7-6(7) 7-5 nad Laszlo Djerem.

V úvodním utkání osmnáctiletý Jakub Menčic, debutující ve dvouhře, porazil Dušana Lajoviče 6:3 6:2 za 53 minut a dostal Česko do vedení 1:0. Vítězná série českého týmu pokračovala, když Tomáš Machák a Adam Pavláček porazili Novaka Djokoviče a Nikolu Kasice 7-5 6-7(7). [10-3] Ve čtyřhře.

Začátkem tohoto roku překonal Djokovič rekord Rafaela Nadala 22 mužských titulů ve dvouhře. Přestože v červencovém finále Wimbledonu prohrála s dvacetiletým Carlosem Algarzem, na druhý pokus vyrovnala rekord Margaret Courtové vítězstvím na US Open.

V roce 2023 vyhrál tři ze čtyř grandslamů, což se mu povedlo čtyřikrát, což z něj dělá prvního muže, kterému se to podařilo. Jako současná světová jednička má Djokovič šanci překonat rekord Margaret Courtové na Australian Open 2024, kde už získala impozantních 10 titulů.

Šestatřicetiletá srbská tenisová hvězda nedávno předala vzrušující zprávu mladíkům po celém světě. Head, Djokovičův raketový sponzor, v pozoruhodném gestu zveřejnil na Instagramu fotku se vzkazem od bělehradského rodáka.

Poselství naléhalo na mládež, aby se chopila tohoto okamžiku a podnikla proaktivní kroky k utváření své budoucnosti. Djokovičův podpis zdobil spodní část zprávy.

„Buď v přítomnosti. Zapomeň na minulost, ta je pryč. Tvoje budoucnost se stane bez ohledu na to, co uděláš. Ale pokud chceš lepší budoucnost, můžeš ji utvářet. Vezměte prostředky do svých rukou, věřte v ni, vytvořte ji Děkuji,“ řekl Novak Djokovič.