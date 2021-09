Muž z New Jersey obviněn z hudby v hodnotě 660 000 dolarů, podvod z lekce umění předaný z České republiky

Bývalý muž z New Jersey byl vydán státu, aby čelil obvinění, že ukradl nejméně 660 000 dolarů, když provozoval službu párování pro studenty umění a hudby, kteří hledali lekce s lektory, kteří instruovali více než deset let.

Americká prokuratura v New Jersey v pátek uvedla, že 49letý Michael Lawson byl v roce 2013 obviněn ze šesti počtů podvodů na internetu a šesti případů mezinárodního praní peněz.

Žalobci uvedli, že Lawson opakovaně obnovoval studentské smlouvy bez jejich souhlasu placením kreditních karet, které poskytli, když provozoval Amadeus Home Music and Home Art School mimo svůj domov ve Spartě v letech 2008 a 2009. Úřady uvedly, že také nezaplatil dlužné učitele. dané.

Lawson později cestoval do Freetownu, Sierry Leone a Dubaje ve Spojených arabských emirátech a dohodl se dvěma svými zaměstnanci převést tisíce dolarů na mezinárodní účty, protože podle soudních spisů investoval do zlatého dolu v Africe. Žalobci uvedli, že všechny převedené prostředky byly v přírůstcích po méně než 10 000 USD, aby se Lawson mohl vyhnout odhalení. V období od září 2008 do února 2009 bylo do Lawsonu zapojeno asi 207 000 dolarů.

Společnosti poskytující studentské kreditní karty zaplatily studentům podvodné poplatky ve výši 660 000 USD, ale nebyly schopny získat peníze zpět od Lawsona, uvádí se v dokumentech.

Náš tisk potřebuje vaši podporu. Zaregistrujte se prosím ještě dnes NJ.com.

Na Jeffa Goldmana se lze dostat na [email protected].