Spojené království míří k „podstatné třetí vlně“, tvrdí vládní vědecký poradce

Vědec radí vládě ohledně reakce Spojeného království na čínský koronavirus předpověděl, že přichází „velká třetí vlna“. Mezitím má předseda vlády oznámit čtyřtýdenní zpoždění do konce omezení.

Profesor Andrew Hayward z vědecké poradní skupiny pro mimořádné události (SAGE), který v neděli mluvil s Andrewem Marrem z BBC Řekl: Myslím, že už je jasné, že nás čeká velká třetí vlna infekcí.

Skutečně velkou otázkou je, jak daleko se tato vlna infekce promítne do hospitalizace. Skutečnost, že máme 55 procent dospělé populace očkováno dvakrát, znamená, že to bude mnohem méně, než by tomu bylo. Ale stále nevíme přesně, jak špatné to bude. “

Na otázku, zda si myslí, že existuje nějaká šance, že Spojené království zruší všechna omezení, jak to premiér Boris Johnson plánoval do 21. června, řekl profesor Hayward: „Myslím, že kdybychom otevřeli více, rozdmýchalo by to plameny a pohánělo by to rychleji …

„Myslím, že musíme být opravdu opatrní, protože existuje obrovská šance, že nás čeká vlna hospitalizace, která by mohla vyvinout velmi významný tlak na NHS v době, kdy se skutečně snaží vypořádat s masivním nevyřízeným případem případů lidé čekající na nemocniční péči. “

Komentáře epidemiologa z University College London přicházejí uprostřed pondělních zpráv v médiích, že premiér Johnson má dnes večer oznámit zpoždění v ukončení omezení. Sky NewsA krát, A telegrafovat Vládní zdroje uvádějí, že „Den svobody“ nyní připadne na 19. července, přičemž revize proběhne za dva týdny. Podle zpráv tento krok schválilo několik ministrů vlády, britský vědecký poradce a hlavní lékař Anglie.

Zbývající opatření zahrnují mnoho odvětví pohostinství, která zůstávají zavřená nebo podléhají omezením, omezením shromažďování a pokračujícímu nošení masek na vnitřních veřejných místech, jako jsou obchody, zatímco doporučení týkající se práce z domova budou dodržována, kdykoli je to možné.

Řekl vysoký vládní zdroj telegrafovat: “Zpráva byla vždy opatrná, ale nevratná. Toto bylo naše motto po celou dobu a zůstává pravdivé.”

Bylo by mnohem horší mít nejistotu a vrátit se zpět. Je lepší být opatrný a jistý. Je to poslední. Je to přímý závod mezi vakcínou a virem. “

Říká se, že důvodem pokračujících omezení na Downing Street je, aby země mohla sledovat vývoj indického kmene COVID-19, který je Řekl Být o 60 procent nakažlivější a s větší pravděpodobností umístit lidi do nemocnice.

Řekl profesor Hayward Andrew Mar Show: “O šedesát procent více infekcí je velmi znepokojující. To je hlavní věc, která bude řídit rychlost, s níž přichází další vlna.”

„A skutečnost, že úroveň hospitalizace pro tuto infekci se zdá být až dvojnásobná oproti předchozí infekci, je samozřejmě velmi znepokojující, a to i v kontextu lidí, kteří dostali jednu dávku vakcíny.“

V pondělí ministr zdravotnictví Edward Argar uznal, že je „možné“, že kdyby byla Indie přidána na červený seznam turistických cílů dříve, mohlo by to zabránit nadcházejícímu zpoždění při zrušení omezení. Navzdory obavám z nové alternativy byla Indie na červený seznam zařazena o dva týdny později než sousední Pákistán a Bangladéš.

Argar v rozhovoru pro Sky News uvedl, že návrh je „hypotetický“ a dodává: „Nemyslím si, že by to nutně zastavilo variantu.“

Po stisknutí Beru na vědomí: “Je to hypotetické. Je to možné, ale není to možné vědět.”

Minulý měsíc to bylo zmínil Asi 20 000 lidí cestujících z Indie vstoupilo do Velké Británie v prvních třech dubnových týdnech, kdy se objevily obavy ze stresu, zatímco další vstoupila do Velké Británie. Zpráva Od května se odhaduje, že po uvalení cestovních omezení přistálo na britských letištích z Indie přibližně 100 letadel.