Představujeme Rische, Menendeze, Rickettse, Shaheena…

WASHINGTON – Američtí senátoři Jim Risch (R-Idaho) a Bob Menendez (DN.J.), člen a předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, a Pete Ricketts (R-Neb.) a Jeanne Shaheen (DN.H.), členka a předsedkyně Podvýboru pro evropskou a regionální bezpečnostní spolupráci, tento týden představili rezoluci obou stran, ve které blahopřáli lidu České republiky a Slovenské republiky . Jako uznání jejich výrazné podpory Ukrajině proti ruské agresi, k 30. výročí jejich nezávislosti

„Česká republika a Slovenská republika se po letech statečného vzdorování tyranii Sovětského svazu vymanily z Varšavské smlouvy a horlivě zakládaly stále rostoucí demokracie.“ řekl člen žebříčku Rishk. „Vzhledem k tomu, že si připomínáme 30 let jejich nezávislosti, jsem hrdý na to, že mohu představit rezoluci připomínající tuto příležitost a potvrzující americkou podporu těmto blízkým spojencům.“

„Slavím s Českou republikou a Slovenskou republikou, když slaví třetí desetiletí nezávislosti“ řekl prezident Menendez. „Tato rezoluce podporuje naše sdílené hodnoty svobody, demokracie a respektu k lidským právům a znovu potvrzuje důležitost našeho drahého přátelství. Jejich partnerství jako spojenci NATO je stejně důležité jako kdykoli předtím, zejména ve světle globální bezpečnostní hrozby, kterou představuje Rusko.“ jak pokračuje ve své agresi proti Ukrajině.Pro tento monumentální milník zdravíme naši dobří přátelé.

„Gratulujeme lidem České republiky a Slovenské republiky k oslavám 30 let nezávislosti“ řekl Ricketts. „Naše země sdílejí závazek ke svobodě, míru a bezpečnosti a partnerství, jako je Společný program státních gard Národní gardy, prospívají všem třem zemím. Česká republika a Slovenská republika si zaslouží naše poděkování za vedení v NATO a podporu lidu Ukrajiny.“ Jsem hrdý na to, že reprezentuji stát s velkým procentem Čechoameričanů, jsem hrdý na to, že mohu být spolupředkladatelem tohoto usnesení.

„Česká republika a Slovenská republika jako vážení členové Transatlantické aliance hrají důležitou roli při podpoře Ukrajiny proti Putinově útočné válce a prosazování svobody v Evropě“ řekl Shaheen. „Naše silné bilaterální a multilaterální vztahy – založené na demokracii a lidských právech – budou i nadále základem americké zahraniční politiky, a proto jsem hrdý na to, že se mohu připojit k této dvoustranické rezoluci, která uznává 30. výročí nezávislosti našich dvou zemí.

Text usnesení naleznete zde.

###