NASENI se chystá oživit projekt Delta-2 s Českou republikou

Národní agentura pro vědeckou a inženýrskou infrastrukturu (NASENI) se začala přesouvat k obnovení projektu Delta 2, programu přenosu technologií mezi Nigérií a Českou republikou, který začal v roce 2020, ale zastavil se.

NASENI v prohlášení uvedlo, že výkonný viceprezident agentury Dr. Bashir Gwandu nedávno navštívil velvyslance České republiky v Nigérii JE Zdeňka Krejčího za účelem obchodní spolupráce a zjištění faktů o projektu Delta-2.

Dr. Gwandu řekl, že byl na zjišťovací návštěvě, aby zjistil, proč projekt, který měl být přínosem pro nigerijské technologické společnosti a podnikatele a pro ekonomický rozvoj země, selhal.

Projekt Delta-2 měl být podle něj bilaterální spoluprací mezi vládami Nigérie (zastoupenou NASENI) a Českou republikou (zastoupenou Technologickou agenturou ČR, TA ČR), která by zajistila spuštění projekty, které by podpořily růst a expanzi infrastruktury Infrastruktura, výroba a inovace v Nigérii vedoucí k technologiím a produktům Made in Nigeria.

Vládní partnerství

Když Gwandu vyzval k partnerství mezi vládou Nigérie a Českou republikou, řekl:

„Chci, abychom pracovali na vládní úrovni na vládní úrovni na nových iniciativách, které zahajujeme. Chceme vztah, který je prospěšný pro naši zemi. Máme spoustu společností, se kterými jsme v kontaktu. Chceme spolupracovat s vláda a české firmy. Chceme, aby sem přišli a začali vyrábět a domestikovat technologie. Chceme industrializovat Nigérii.“ „.

„Chceme, aby české společnosti přišly a investovaly sem v Nigérii a uzavřely s námi partnerství,“ řekl Gwandu a dodal, že NASENI pracuje na nových iniciativách, které urychlí industrializaci v Nigérii, a bude spolupracovat se společnostmi z České republiky a dalších zemí, které jsou ochotni tak učinit. Založit továrny a průmyslovou základnu v Nigérii.“

Dr. Gwandu informoval velvyslance, že nové vedení NASENI je připraveno spolupracovat s českou vládou na pokroku v agendě industrializace v Nigérii a přilákání nových investic v zemi, které zajistí domestikaci technologií prostřednictvím partnerství.

Mandát NASENI je podle něj zajistit, aby Nigérie vyráběla většinu zboží a služeb, které v současnosti dováží a které může Nigérie vyrábět na domácím trhu, a tím rozvíjet ekonomiku země a vytvářet pracovní místa pro miliony Nigerijců.

Odpovídá český velvyslanec

Český velvyslanec ze své strany pochválil EVC NASENI a jeho tým za to, že si nechali čas ho navštívit na ambasádě, aby se zeptali, proč se projekt Delta-2 nerozjel. Řekl, že jeho země je připravena spolupracovat s NASENI na vědecké spolupráci.

„Čekáme na vaše nové iniciativy. U nás máme grantovou agenturu, technologickou agenturu, která má vědeckou spolupráci na starosti, a také akademii věd, která se vám bude hodit. Máme připraveny asi dvě až tři firmy pracovat s vámi a třemi univerzitami pracujícími v tropickém zemědělství. Myslím, že si zaslouží vaši spolupráci,“ Řekl a dodal, že jsou připraveni spolupracovat s NASENI, aby byly nové iniciativy plodné.

Program Delta-2 je model spolupráce Technologické agentury ČR (TA-ČR), běžící v letech 2020-2025, jehož prostřednictvím sponzoruje aplikovaný výzkum a inovace pro výrobní podniky a inovativní podniky.

NASENI a TA-ČR podepsaly v roce 2014 v Praze Memorandum o porozumění o kritických oblastech pro transfer technologií a inovace, které vyústilo ve spolufinancování bilaterálního projektu výzkumu a vývoje mezi Českem a Nigérií v programu Delta-2.