Nintendo Direct: Zelda, Splatoon 3 a vše ostatní oznámeno

Nintendo



Po překvapivě klidném prázdninovém období pro rok 2020 středa oznámila plán na příštích šest měsíců přechodu. Byla to smršť nových herních oznámení, se dvěma titulky. Nejprve předělaný The Legend of Zelda: Skyward Saif Klíč zasáhne 15. července. Za druhé, Splatoon 3 byl oznámen Ale na rozdíl od všeho ve středu ve hře Nintendo Direct, vyjde příští rok.

Přehlídka nechyběla ani u Maria. Mario Golf Super RushTřetí golfové turné instalatéra začíná 25. června.

Nintendo Direct můžete na YouTube sledovat celých 50 minut Tady. Přejděte dolů a zobrazte všechny velké upoutávky z klíčového slova.



The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Meč Skyward byl původně vydán na Wii v roce 2011 a v červenci přijde na Switch s upravenými ovládacími prvky Joy-Con, ve kterých se ovladače stanou mečem a štítem. Nebojte se: můžete jen hrát staromódním způsobem s knoflíky.

Splatoon 3

Drsně vypadající Splatoon 3 přijde na Switch příští rok. Toto bylo konečné oznámení o prezentaci a jediná zobrazená hra vyjde příští rok.

Mario Golf Super Rush

Třetím sportovním dobrodružstvím Mario na Switchi, po tenisu a olympijských hrách se Sonicem, je Mario Golf Super Rush. Bude spuštěn v červnu.



