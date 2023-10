Co víte o „Ďáblově kometě“, která má v létě proletět poblíž Země?

Astronomové uvedli, že masivní „satanská kometa“ projde blízko Země poprvé za více než sedm desetiletí.

Kometa, oficiálně známá jako 12B/Pons-Brooks, Svou přezdívku získal díky vytvoření dvou „rohů“ vyrobených z ledu a plynu.

Odborníci říkají ABC News, že kometa byla ve srovnání s jinými kometami neobvykle jasná. Široká veřejnost bude moci příští rok vidět kometu proplouvající oblohou pouze dalekohledem nebo i pouhým okem.

Proč se nazývá Satanova kometa?

Komety jsou Skládá se z prachu, zmrzlých plynů, ledu a kamení Vzájemně spojeny po vytvoření sluneční soustavy.

Tradičně, jak se přibližujete ke slunci, pomalu se stává teplejším a jasnějším. Led se promění v plyn a odtáhne prach pryč a vytvoří tradiční ohon spojený s kometami.

12P/Pons-Brooks však zaznamenal obrovský nárůst jasnosti se dvěma velkými výbuchy, z nichž první nastal v červenci 2023 a druhý na začátku tohoto měsíce.

„Ty exploze… [have] „Proměnilo to tento objekt z dostatečně slabého, že ho můžete vidět pouze velkými profesionálními dalekohledy, na něco, co lidé mohou vidět ze svého dvorku,“ řekl ABC News Dr. Theodore Carretta, postdoktorandský výzkumník na Lowellově observatoři ve Flagstaffu v Arizoně. ..

„Neexistuje tolik komet, které mají exploze, tyto náhlé nárůsty jasnosti, které jsou velmi silné, a méně komet, které se dějí vícekrát během jednoho oběhu. Zdá se, že Pons-Brooks je… opravdu aktivní,“ pokračoval.

12P/Pons-Brooksovo koma – tajemný mrak kolem jádra komety – má neobvyklý tvar – „ďábelské rohy“ – který dává nebeskému tělesu jeho přezdívku.

Dr. Elliot Herman, bývalý profesor na Arizonské univerzitě a amatérský astronom, který pořídil snímky komety pomocí vzdáleného dalekohledu, řekl, že bude zajímavé sledovat, zda 12P/Pons-Brooks zažije v příštích několika letech více sopečných erupcí. měsíce. měsíce, což má za následek stejné „ďábelské rohy“, jaké vidíme nyní.

Kdy projde kolem Země?

Kometa není obvykle vidět, ale to se může změnit příští rok, kdy… Úplné zatmění Slunce nastane 8. dubna 2024procházející Mexikem, Spojenými státy a Kanadou.

Během této události může být velmi jasný a může být viděn dalekohledem nebo pouhým okem, pokud nejsou žádné mraky.

Přibližně ve stejnou dobu 12B/Pons-Brooks Bude na dněbod na oběžné dráze nejblíže Slunci, 21. dubna 2024.

Dále se 12P/Pons-Brooks nejblíže přiblíží k Zemi 2. června a nabídne vědcům a široké veřejnosti další šanci vidět kometu.

Měli bychom si dělat starosti?

12P/Pons-Brooks byl poprvé objeven v roce 1812 Jean-Louisem Ponsem a znovu objeven v roce 1883 Williamem Robertem Brooksem.

že to Halleyova kometaTo znamená, že jeho oběžný cyklus se pohybuje od 20 do 200 let. V případě 12P/Pons-Brooks míjí Zemi každých 71 let.

„To znamená, že si toho někdo všiml naposledy v roce 1954,“ řekl Carretta. „To je jeden z důvodů, proč široká veřejnost o téhle věci nikdy předtím neslyšela. Naposledy to lidé slyšeli.“ [observing] „Dělali to s fotografickými deskami, dělali to dalekohledy, dělali to očima.“

Vědci odhadli, že obsahuje Průměr Minimálně 17 kilometrů nebo 10,5 mil.

Navzdory své přezdívce a velikosti odborníci tvrdí, že 12P/Pons-Brooks nepředstavuje pro lidi žádnou hrozbu.

Herman řekl, že tato událost představuje zvláštní příležitost k pozorování nebeského tělesa.

„Lidé historicky vzhlíželi k nebi od doby, kdy si lidé poprvé uvědomili sami sebe, a fascinace událostmi, které se nad námi odehrávají, je něco, co sahá daleko před civilizaci,“ řekl. „Myslím, že události na obloze se dotýkají všeho velmi historickým způsobem. Vesmír je velké místo a všude kolem nás se děje spousta úžasných věcí. Stojí za to se tam dostat, podívat se na to a být ohromeni.“