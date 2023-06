Dcera Ewana Gruffudda obviňuje jeho přítelkyni Biancu Wallace, že jí „přibouchla dveře“ na hlavu

Dcera velšského herce Yoanna Gruffudda obvinila jeho přítelkyni, herečku Biancu Wallace, ze „zneužívání“ a tvrdila, že „zavřela dveře“ v hlavě a nechala ji pohmožděnou, když se snažila utéct před vášnivou hádkou.

Ella Evans, 13, sdílí Gruffudda s jeho odcizenou manželkou a hereckým kolegou Alice EvansováOdešlete reklamace při uplatňování reklamace jeden s druhým proti jejímu otci a Wallaceovi u soudu v Los Angeles na začátku tohoto měsíce,

V žalobě, která byla podána 31. května, se Ella domáhala pětiletého soudního zákazu proti Wallace pro ni a její devítiletou sestru Elsie s tím, že se „obává, že [she] Zneužije a/nebo bude nadále dovolovat, aby se zneužívání stalo i mé sestře,“ vyplývá ze získaných dokumentů. podleDenní pošta.

Žádost obsahuje prohlášení učiněné jako prohlášení na podporu případu Elly, které popisuje incident, který se údajně odehrál minulý měsíc, když se poprvé setkala s Wallacem.

„V pátek 26. května 2023 jsem byl na policejní stanici ve West Hollywoodu, kde si moji rodiče vyměnili péči,“ stálo v dokumentu podle příspěvku.

„Můj táta mě vyzvedl a nakonec mě a mou sestru vzal na naši noc do svého bytu [stay].

„Viděl jsem, že v bytě je přítel mého otce, respondent. Respondentku jsem znal, ale nikdy předtím jsem se s ní nesetkal. Byl jsem na otce velmi naštvaný, protože to byla noční návštěva a řekl jsem mu to v v minulosti jsem se nechtěl setkat s jeho přítelkyní, která je nyní jeho domácí přítelkyní.“

Ella dále tvrdí, že byla na svého otce „tak naštvaná“, že mu „hodila mléko na postel, rozlila hořčici na podlahu a házela po něm syrové ovesné vločky“.

Ewan Gruffudd a jeho přítelkyně Bianca Wallace (@iambiancawallace přes Instagram)

V reakci na to řekla, že její otec Wallace ji nazval „manipulativní“, „zneužívající“ a „narcistickou“.

Ella řekla, že se „rozhodla, že už v tom bytě nebude“ a pokusila se odejít, přičemž tvrdila, že se jí Wallace „pokoušel zastavit“ tím, že „zvedl ruce“.

Doktor údajně pokračoval: „Podařilo se mi to obejít a otevřelo to dveře.“ „Podařilo se mi dostat ze dveří napůl, ale když jsem byl ještě v rámu dveří, respondent na mě zabouchl dveře, což způsobilo, že mě dveře zasáhly do hlavy a paže. Měl jsem pohmožděnou ruku a měl jsem malou bouli.“ na mojí hlavě.“

Ella žádá soud, aby jí udělil pětiletý soudní zákaz proti Wallaceovi, který by třicetiletému mladíkovi zabránil dostat se do vzdálenosti 100 yardů od Elly a její sestry.

Gruffudd a Evans, kteří se objevili v britské sportovní komedii zklamat, A v epizodách nadpřirozeného seriálu pro teenagery, Upíří deníky V současné době jsou po jejich rozchodu v krutém boji o opatrovnictví.

Gruffudd je nejlépe známý pro své rané filmové role ve filmu James Cameron Titánský A jako vůdce v Trumpetista. Později se proslavil po boku Cliva Owena a Keiry Knightley v historickém dobrodružném filmu z roku 2004. lancelot, Jako Reed Richards / Mr Fantastic v superhrdinském filmu z roku 2005 Fantastická čtyřka, a v kritikou uznávaném seriálu ITV lhář.

a Titánský Herec a Evans oznámili rozchod na začátku roku 2021, 20 poté, co spolu začali chodit. V říjnu téhož roku se Gruffudd stal oficiálním Instagramem s Wallacem, se kterým si zahrál ve filmu „…Paprsek slunceFilm o roztroušené skleróze.

V únoru 2022 Gruffudd požádal o a Soudní příkaz proti Evansovi, aby jí zabránil kontaktovat jeho nebo jeho novou přítelkyni. A?????????????????????????????

Později téhož roku získal zákaz přiblížení, který také zakázal své odcizené manželce zveřejňovat o něm příspěvky na sociálních sítích poté, co Evan údajně vyhrožoval, že o něm učiní křivá veřejná obvinění.