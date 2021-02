Animátor Zdeněk Miler, tvůrce slavného Krtečka, narozeného před 100 lety

Zdeněk Miller, Foto: Česká televize

Zdeněk Miler od raného věku projevoval tvůrčí talent a studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1948 nastoupil do Baťova animačního studia ve Zlíně, kde se naučil praktické dovednosti filmové produkce a obor animované filmy. Po druhé světové válce začal pracovat pro animační společnost Bratři v triku, kde pracoval jako ilustrátor, poté skladatel a nakonec se stal jejím ředitelem.

Zdeněk Miller, Foto: Česká televize

Jeho nejslavnější kreslená postavička – Malý krtek – debutoval ve filmu Jak krtek dostal kalhoty z roku 1956. Film získal o rok později v Benátkách Stříbrného lva a malý krtek se od té doby stal jednou z nejoblíbenějších kreslených postaviček na světě.

Krtek, foto: Barbora Němková

Miller cítil, že je důležité, aby jeho kreslená postavička komunikovala s každým, a používal velmi jednoduchou formu vyjádření, které bylo srozumitelné dětem všude. Zvuky, které používal – četné výkřiky, pronikání, škrekot a volání smíchu – byly v té době zaznamenány u jeho dvou mladých dcer. V průběhu let Miler nahrál více než 60 miniseriálů s milovaným Mole, včetně: Mole and the Car, Mole and the Rocket, Mole jako zahradník, Mole jako filmová hvězda, Mole’s Weekend, Mole a jeho přátelé.

Krteček zůstává dodnes velmi oblíbenou kreslenou postavičkou a na trhu je k dispozici široká škála produktů Krtek, od milovaných plyšových hraček až po školní tašky, hrnky, talíře a dokonce i dětské povlečení.

Zdeněk Miler a Malý krtek se představí v novém seriálu Radio Prague International, kde uvedou český animovaný film. V první části si představíme české panenky Jerry Trnky a Herminu Terlovou.