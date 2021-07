Recenze filmu šarlatán

Dryáčník

Režisér: Agnieszka Holland

Scénář: Marek Epstein, Martin Salk, Jaroslav Sedlasik

Hrají: Ivan Trojan, Joseph Trojan, Juraj Loj, Yaroslava Pokorna, Jerry Černý, Miroslav Hanus, Ladislav Kolář

Více než šedesát procent Američanů užívá doplňky výživy, ať už vitamíny, minerály nebo bylinky. Tyto doplňky stravy lidí neregulují Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, a to pod tlakem průmyslu, aby se vláda nedostala do našich orgánů. Diskuse pokračuje o tom, zda jsou bylinky prospěšné, nebo zkracují životy lidí, protože někteří odmítají lékařské ošetření, dokud není příliš pozdě. Zde zuří podobný argument, který obyvatel České republiky a Slovenska možná ještě víc než ve Spojených státech. Už jste slyšeli o Janu Mikulášovi? Víte, proč se o jeho povolání diskutuje dodnes? Dnešním Čechům by lichotilo, kdybyste ho poznali, a tento obrázek je dobrým způsobem, jak to udělat, mnohem zajímavější než dobře prozkoumané svazky jako na Wikipedii.

„Charlatan“ je životopisný film Agnieszky Hollandové, která se narodila ve Varšavě, ale studovala film v Československu a jejíž „Washington Square (1997) je založeno na románu Henryho Jamese z 19. století v New Yorku. být Američany nejznámější, o bohaté panně s panovačným otcem, kterého pronásleduje pohledný lovec štěstí. Nyní s „šarlatánem“, česko-irsko-polsko-slovenským pohledem na muže, který si vydělal jmění a je hledající mužského sexuálního partnera více než nezasloužené peníze Holland dává titulní postavě spravedlivý otřes až do závěrečných scén.

Otázka, kterou si Holland klade, a diváci filmu si ji neustále pamatují: Byl Jean Mikulasic (Ivan Trojan) v podání šarlatána Josepha Trojana ve vzpomínkách na své mladší já? Znamená to, že vlna napíná oči lidí a přesvědčuje je, aby si vyléčili své nemoci, jen aby zesvětlili peněženku? Nebo opravdu věří ve všechno, co dělá, a skutečně zachází s lidmi? Tento film necháte přesvědčený o tom druhém. Jeho mottem by mohlo být: Víra je polovina léku, rostliny jsou lékem. Jak nás ředitel Holland přiměje tomu věřit? Nejlepší test je, že když nacisté na konci 30. let obsadili Československo, přinutili Mikulaska provést test, který by vyděsil lidi ve zdravotnictví. Dostal 29 vzorků moči a musí uhodnout nemoc každého dárce. A činí tak ke spokojenosti svých zkoumaných! Ano: Dokázal rozpoznat nemoci lidí tím, že dal jasné lahve s jejich vzorky do silného světla, otřásl každý dar jako milovník vína přes sklenku Chardonnay a prohlásil: vysoká škola; játra; diabetik; A co máš.

Holland nás od mládí bere, když se stane učedníkem bylinkářky paní Mulbacherové (Jaroslava Pokorna), jejíž sexy osobnost odpovídá osobnosti Mikulašíka. Později, když zemřel politický patron a agent Antonin Zapotocki, byl Mikuláš obviněn z oběti stalinských úřadů a byl jimi obtěžován podobným způsobem, jako by byl obětí z rukou gestapa. (Pokud se budete věnovat historii střední školy, budete vědět, že Československo mělo neblahé zkušenosti s invazí nacistického Německa a později upadlo do okupace Sovětského svazu.)

Hodně času tráví František Palko (Juraj Loj), špatně vzdělaný pracovník, který je najat jako Mikolásekův asistent jednoduše proto, že mladík nabízí úplnou loajalitu. Jejich homosexuální vztah není úřady oceňován a může je vést k tomu, že se na bylinkáře dívají s větším nepřátelstvím. Ke konci, když jsou oba muži souzeni za otravu úředníka čajem potaženým strychninem, Mikolásek předkládá soudu obranu, která se zpočátku zdá nepravděpodobná, ale poté dává smysl, když si uvědomíte, že i přes způsob, jakým si poctivě vydělával na živobytí, vlastnit luxusní auto a vilu, ale věnovat velké částky Pro finančně upoutané pacienty má chuť žít za každou cenu.

Film je požehnán překvapivým výkonem Ivana Trojana v hlavní roli a působivým autobiografickým obsazením filmů, televizních epizod a filmů zaměřených na český jazyk jako „Bullet for Heydrich“. Stejně jako mnoho uměleckých evropských obrazů je ve soundtracku málo hudby, která by konkurovala dialogu, i když Dvořákovy kompozice se občas používají; A kdo se tomu může postavit?

V češtině s anglickými titulky.

