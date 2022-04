Česká republika převáží 56 modernizovaných obrněných vozidel BMP-1 na Ukrajinu

Šestý týden konfliktu na Ukrajině právě začal. Ruská vláda obvinila ukrajinskou armádu z použití útočného vrtulníku Mi-24 Hind k zacílení skladu paliva ve městě Belgorod. Nyní se zdá, že nejméně jeden ukrajinský úředník toto tvrzení popřel, zatímco jiní odmítli tak či onak komentovat. Pokud ukrajinské síly operaci provedou, bude to poprvé, minimálně od korejské války, kdy nálety dronů zasáhly ruské hranice. Zde si můžete přečíst, co víme o tomto ještě temnějším incidentu.

K tomu dochází, když se ruská vojenská přítomnost v severovýchodní části Ukrajiny stále mění uprostřed zjevného pokusu o oživení útoků na jihovýchodě. Ukrajinské frakce mezitím pokračují v ofenzivě v několika oblastech a významně rekultivují rostoucí města poblíž hlavního města Kyjeva. Skutečný pokrok jakéhokoli řešení vyjednávání o válce je nepolapitelný.

Ukrajinská vláda opakovaně vyzvala různé země k dodatečné vojenské pomoci, která by pomohla udržet ruské síly na uzdě, a může je zatlačit dále. Německé úřady dnes oznámily schválení 56 pěchotních vozidel Pbv-501 pro plánovaný přesun modernizovaných bývalých východoněmeckých BMP-1 z České republiky na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Želenskij spolu s dalšími představiteli ve své zemi veřejně vyzval k dalším tankům a dalším těžkým obrněným vozidlům, protilodním a protiletadlovým raketám a dalším zbraním a vybavení, aby pokračovaly protesty proti Rusku. Invaze.

Souhlas německé vlády s převodem 56 Pbv-501 na Ukrajinu prý přišel poté, co byla zamítnuta dřívější žádost českých představitelů. Představitelé v Německu museli schválit dohodu, která byla výsledkem původního prodeje těchto vozidel ze sovětské éry, která byla do Švédska dodána ze zaniklé východoněmecké armády. Švédská vláda je prodala do Česka. Zprávy naznačují, že tyto budou muset být poněkud sladěny, než budou moci být znovu uvedeny do provozu.