Astronomové možná objevili nejbližší černé díry k Zemi

Astronomové možná zjistili, že nejbližší černé díry k Zemi by se mohly skrývat v kupě Hyades, která se nachází jen asi 150 světelných let od Slunce.

Ve skutečnosti mohly být tyto černé díry vyvrženy z husté hvězdokupy před miliony let, aby se potulovaly samotnou galaxií. Stále však budou desetkrát blíže než černá díra, která byla dříve považována za nejbližší Zemi.

Hyády se objevují v souhvězdí Býka, otevřené hvězdokupě stovek hvězd. Otevřené hvězdokupy jako tyto jsou skupiny hvězd, o kterých se předpokládá, že vznikly ve stejnou dobu ze stejného masivního oblaku plynu a prachu. Z tohoto důvodu je známo, že hvězdy v tomto typu hvězdokupy sdílejí základní charakteristiky, jako je chemické složení a stáří.

Aby bylo možné zjistit, jaké černé díry by mohly být nejblíže naší planetě, vytvořil tým vedený Stefanem Torniamentim, postdoktorským výzkumníkem na univerzitě v Padově, simulace pohybu a vývoje hvězd v Hyádách. Simulace byla také vytvořena pomocí černých děr v rovnici. Vědci poté porovnali výsledky těchto simulací se skutečnými pozorováními rychlostí a poloh otevřených hvězdokup, která byla dříve provedena. Nejnovější soubor dat patří vesmírnému dalekohledu Gaia.

„Naše simulace se nemohou současně shodovat s hmotností a objemem Hyád, pokud dnes nebo donedávna nebyly ve středu kupy přítomny nějaké černé díry.“ Řekl to v prohlášení.

Torniamenti a jeho kolegové zjistili, že modely, které nejlépe odpovídají pozorování Hyád, jsou ty, které zahrnují dvě nebo tři černé díry v hvězdokupě. Kromě toho simulace, které zahrnovaly černé díry hvězdokupy, které byly teoreticky vyvrženy před více než 150 miliony let, také odpovídaly údajům Gaia.

Je to proto, že, jak tvrdí tým, pokud by byly tyto černé díry násilně vyvrženy z Hyád, když byla kupa přibližně ve čtvrtině svého současného stáří – asi 625 milionů let – hvězdokupa by se nevyvinula natolik, aby odstranila důkazy o její existenci. . jejich předchozí existence.

Vědci vysvětlují, že i kdyby byly černé díry vyvrženy z Hyád, stále by byly nejbližšími černými dírami k Zemi, navzdory jejich nepoctivému postavení. Vyplývá to ze simulací, které naznačují, že pokud se černé díry aktuálně nenacházejí v Hyádách, jsou stále poblíž.

Předchozí držitelé nejbližší černé díry k Zemi byli Gaia BH1 a Gaia BH2, které, jak jejich název napovídá, byly objeveny Data Gaia pouze tento rok.

Gaia BH1 se nachází 1 560 světelných let od Země, zatímco Gaia BH2 je asi 3 800 světelných let daleko. Ačkoli to znamená, že obě černé díry jsou na zadním dvoře Země (přinejmenším z kosmického hlediska), jsou stále více než 10 až 20krát vzdáleny od kupy Hyades a možného páru nebo trojice černých děr.

Tento nový výzkum a předchozí objev Gaia BH1 a BH2 jsou příkladem toho, jak Gaia, která byla spuštěna v roce 2013, přetvořila astronomii. Vesmírný dalekohled umožnil astronomům poprvé studovat polohy a rychlosti jednotlivých hvězd ve skupinách, jako jsou Hyády.

Gaia je schopna dosáhnout takových průlomů, protože dokáže přesně měřit polohy a pohyby miliard hvězd na pozadí oblohy. Sledování pohybu hvězd s tak vysokou přesností pomáhá odhalit gravitační vlivy, které tyto hvězdy přitahují, i když tento vliv pochází ze skrytých objektů, jako jsou černé díry s malou hvězdnou hmotností.

„Toto pozorování nám pomáhá pochopit, jak přítomnost černých děr ovlivňuje vývoj hvězdokup,“ řekl hlavní autor a výzkumník z Barcelonské univerzity Marc Giles. „Tyto výsledky nám také umožňují nahlédnout do toho, jak jsou tyto záhadné objekty distribuovány po celé galaxii.“