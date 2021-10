Kam mám cestovat jako James Bond?

Návrat nejslavnějšího tajného agenta na světě. Slaví své 25. vydání a poté, co byl kvůli pandemii Covid-19 odložen o více než rok, nabízí No Time to Die některé z nejúžasnějších a nejúžasnějších destinací na světě.

Od kuriózního anglického venkova až po pulzující ulice Istanbulu byly minulé filmy franšízy promítány na ikonických místech po celém světě, což z něj činí jednoho z nejpopulárnějších cestovatelů v odvětví tajných agentů.