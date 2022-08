Danny Houston se připojuje k obsazení filmu Ruperta Sanderse Crow Reboot

Fanoušci Jamese Obara Vrána Byl jsem šokován začátkem tohoto roku, když byl oznámen turnajový restart Billa Skarsgårda. Nyní má ale film další vedlejší roli. Hollywoodský reportér Přináší zprávu, že Danny Houston se připojí ke Skarsgårdovi a zpěvákovi FKA Twigs v připravovaném filmu režiséra Ruperta Sanderse.

Zprávy o restartu se setkaly s přiměřenou dávkou skepticismu. Ostatně Sanders nebyl v posledních letech prvním režisérem, který měl za úkol vrátit komiks O’Barr zpět na plátna. Od posledního vstupu do franšízy z projektu přišlo a odešlo několik dalších filmařů, Vrána: zlá modlitba, šel přímo na DVD v roce 2005. Stephen Norrington, F. Javier Gutierrez a Corinne Hardy všichni kroužili na režisérské židli. Kromě toho herci jako Luke Evans a Jason Momoa hráli v různých rolích. V případě, že by ale stále existovaly pochybnosti o tom, že by toto nejnovější vydání spatřilo světlo světa, buďte si jisti, že film je v současné době v České republice „týdny hluboko“ ve výrobě.

Skarsgård vede film jako Eric Draven, první postava, která na sebe vezme plášť The Crow. V sérii O’Barr a původní filmové adaptaci z roku 1994 s Brandonem Leem v hlavní roli Eric a jeho snoubenka Shelley zemřeli rukou násilných pouličních násilníků. Později Erica přivede zpět k životu nadpřirozená síla, která mu umožní pomstít jeho vraždu a Shelly. FKA Twigs hraje roli nejmenovaného milence Skarsgårda, který tentokrát dostane větší roli.

Hestonova role zůstává záhadou. Ale naštěstí nejsou herci ani komiksové adaptace cizí. Proslavil se především rolí Williama Strykera Počátek X-Men: Wolverine V roce 2009 a později hrál jako Eric Ludendorff v roce 2017 úžasná žena. Nedávno byl klíčovým členem týmu Paramount Yellowstone První dvě sezóny přehlídky. Několikrát se také objevil na HBO Posloupnost.

Sanders režíruje Vrána Podle scénáře Zacka Palina, scenáristy krále Richarda nominovaného na Oscara. Molly Hassell, Victor Hadid, John Jenks a Edward R. Pressmans jsou také výrobci. CAA Media Finance bude film distribuovat v tuzemsku, zatímco jeho mezinárodní uvedení bude mít na starosti FilmNation Entertainment.

