Russell Crowe vysvětluje, proč ho viděl tak blízko natáčení Gladiátora 2

Russell Crowe Řešte fámy, že v něm bude Gladiátor 2 poté, co byl viděn poblíž natáčení filmu.

Herec z Kiwi hrál Maxima Decima Meridia Ridley ScottVítěz za nejlepší film 2000 a v současné době se natáčí pokračování.

Objevilo se několik zpráv, že se Crowe objeví ve filmu jako portrét, což přispívá k hercově nedávné přítomnosti ve filmu. MaltaKde se film natáčí.

Crowe bez obalu tvrdil, že ve filmu nebude, protože jeho postava původně zemřela, a zopakoval to během vystoupení na festivalu českého filmu v Karlových Varech.

Ve skutečnosti Crowe řekl, že byl „nedávno na Maltě“ úplně z jiného důvodu: vystupoval na koncertě se svou kapelou Indoor Garden Party.

Crowe neřekl prodejcům včetně Čas doručeníPocítil nostalgii, když objevil kulisu filmu, která byla podle jeho slov identická s kulisou postavenou koncem roku 1999 pro původního Gladiátora.

„Podíval jsem se přes Fort Ricasoli a tam bylo znovu postaveno Koloseum, stejně jako v roce 1999,“ řekl a dodal: „Říkám ti, člověče, bylo to jako zvrácená doba – na pár sekund jsem řekl ,Který je to rok? Kde to jsme?‘

„Nevím, co jsem čekal,“ řekl, „ale nečekal jsem, že se chystají přestavět Koloseum přesně na stejném místě.“

Když už mluvíme o pokračování, ve kterém by se měl objevit Paul Mescal jako Lucius, syn Lucilly Connie Nielsen a synovec Commodus (Joaquin Phoenix), Crowe řekl: „Nevím nic o obsazení, nevím nic o No, nebudu.“ Není to tak, protože jsem mrtvý!

„Ale já prostě vím, že ať už je v tom filmu kdokoli, pokud se Ridley rozhodne natočit pokračování toho příběhu o 24 let později, bude mít pádné důvody, aby to udělal. A je pro něj opravdu typické, že přehodnotí všechno, co je.“ hotovo a zjistit, jak to zlepšit.

Russell Crowe byl nedávno viděn poblíž natáčení Gladiator 2 (Getty Images)

Crowe pokračoval: „Takže, řekl bych, že právě teď si nedokážu představit tento film jako něco méně než naprosto úžasného.“

Herec vzpomíná: „Rozhovor: Měl to se Scottem, se kterým pětkrát spolupracoval, o natáčení jejich nejnovějšího filmu.

„Byli jsme v údolí a dívali se na hrad, který postavil, a věděli jsme, že s vycházejícími komiksovými filmy to bylo velmi pravděpodobně naposledy, kdy budeme na place s takovou úrovní fyzické produkce.“ Crowe řekl a vysvětlil: „A tohle je způsob, jakým se to už udělalo.“

Řekl, že na základě toho, co viděl na Maltě, by se Scott „znovu vrátil na stejnou úroveň fyzické produkce“, což je podle něj „fantastické“.

„Máme podobnou energii, opravdu, Ridley a já,“ řekl. „Víme, že je to všechno o filmu – všechno, co děláme každý den, je jen o natáčení filmu – a jednoho z těchto dnů natočíme další film. Doufejme. Uvidíme.“

Crowe nedávno přiznal Být „trochu žárlivý“ na Mescala Poté, co byl obsazen jako vůdce v Gladiátor 2. Ve filmu hrají Nielsen, Denzel Washington, Pedro Pascal a další Divné věci Útěk Joseph Quinn.