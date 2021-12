Harry Potter: Návrat do Bradavic Trailer Spěch vzpomínek a nostalgie

Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​The Return dorazil do Bradavic traileru. HBO Max v pondělí odhalila oficiální 90sekundový trailer k připravovanému filmu Harry Potter Speciální setkání – novoroční premiéra na HBO Max – nám umožňuje nahlédnout, o čem to celé je. Harry Potter: Návrat do Bradavic je z velké části o Harry Potter Herci se znovu sešli na turné studia Warner Bros. po Londýně – natáčení Harryho Pottera a přinášejí krásné vzpomínky na čas, který spolu strávili při natáčení Osmičky. Harry Potter Filmy. Návrat do Bradavic bude k dispozici v Indii, ale stále existují podrobnosti o platformě nebo datu vydání v Indii.

Mezitím Warner Bros. Více platforem a data vydání pro jiné regiony. Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Hogwarts vychází 1. ledna 2022 na HBO Max v USA (od půlnoci), ve Španělsku a Nordics, Sky Max a Sky Showcase ve Velké Británii, HBO Go v Portugalsku a Sky Cinema Harry Potter , Sky Uno, NYNÍ v Itálii, Amediateka v Rusku, Foxtel v Austrálii. Kromě toho, Harry Potter Reunion speciál přichází na HBO Go ve střední Evropě (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina), ale zatím není uvedeno datum vydání.

„Přemýšlejte o silné vzpomínce. Udělejte to nejšťastnější, na co si vzpomenete,“ řekl Radcliffe na začátku dvacátého výročí Harryho Pottera: zpět k traileru na Bradavice, vidíme ho kráčet po Příčné uličce, Watson si dělá výlet na nástupišti 9. ¾ a usmívá se pro sebe. Watson pokračuje v objímání kolegu Harry Potter Obsazení člen reunionu. „Myslím, že je ideální čas si se všemi sednout a užít si vzpomínky,“ dodává Grint v rozhovoru s hlavní mluvčí jinde.

Radcliffův hlas se vrací, když říká: „Nejvíc mě vyděsila myšlenka, že nejdůležitější věc v našich životech byla vykonána a že je něco tak zábavného vidět všechny a říkat si ‚Tak to nebylo.“ “ Mezitím nám Harry Potter nabízí: Návrat do Bradavic Profily Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Genny Weasley), James a Oliver Phelps (Fred a George Weasleyovi) a také Helena Bonham Carter ( Bellatrix Lestrangeová) si popovídat a zasmát se s Gary Oldmanem (Sirius Black).

„Jedním z vrcholů mé role bylo, když jsem musel předstírat, že jsem Hermiona [Granger, Watson’s character] Předstírat, že jsem Bellatrix,“ Carter poté odhaluje klíčovou scénu později Harry Potter Movies, pak dodává k Radcliffe in the Body k 20. výročí Harryho Pottera: Trailer Návrat do Bradavic: „Stále už mám zuby. Pokud budu chtít, dám si je dolů.“

Ralph Fiennes, který hrál Voldemorta, sdílí anekdotu o tom, jak ho jeho rodina donutila, aby roli převzal. „Moje sestra měla děti, kterým bylo v té době kolem 10, 11 a 12, a já jsem řekl ‚Marto, já o Voldemortovi nic nevím‘,“ řekl Fiennes vzrušeně, než přešel k úrovním vzrušení své sestry v Harry Potter: Zpět na Trailer z Bradavic: ‚Co? Jste požádáni, abyste si zahráli Voldemorta?! Musíš to udělat! „

„Bez tolika lidí bych nebyl tím, kým jsem,“ dodává Radcliffe v Harry Potter: Back to Hogwarts Trailer. „Je to velmi hřejivá věc,“ říká Grint jako odpověď, protože jsem tě viděl vyrůstat a viděl jsem každou fázi tvého života. „Když se věci opravdu setmí a časy jsou opravdu těžké, něco se děje,“ říká Watson jinde. Harry Potter Dělá to život bohatším.“ Grint říká: „Je to silné pouto, se kterým vždy zůstaneme. Jsme rodina. A vždy budeme součástí životů toho druhého.“

Kromě spousty Harry Potter V Castingu, Návratu do Bradavic se představí také franšízoví režiséři Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell a David Yates spolu s producentem Davidem Heymanem. Bude také obsahovat „komentáře“ kontroverzního Harry Potter Autor JK Rowling, HBO Max, Warner Bros. Řekl.

Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Hogwarts končí 1. ledna 2022 v hotelech HBO Max, HBO Go, Amediateka, Foxtel a Sky po celém světě. Platforma pro Indii zatím není známá, ale Harry Potter Jak již dříve uvedl Gadgets 360, bude zde spuštěn speciální reunion.