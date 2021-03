Putinův kritik Navaľnyj obviňuje vězení z odepření lékařské péče

Právníci ruského vůdce opozice Alexeja Navalného tvrdí, že jsou o něj znepokojeni Zdraví Úřady ho obvinily ze úmyslného odepření lékařské péče, která mu způsobila silné bolesti.

Navalny, známý jako nejdivočejší kritik prezidenta Vladimira Putina, dorazil počátkem tohoto měsíce do zločinecké kolonie asi 60 mil východně od Moskvy, kam byl poslán sloužit Odsouzen na dva a půl roku vězení Dostal soud široce kritizovaný jako politik.

Navalnyho právníci se ho téměř dva dny pokoušeli dostat do nápravného vězení č. 2.

Ve čtvrtek dva právníci, Vadim Kupzev a Olga Mikhailova, řekli, že se jim konečně podařilo Navalného setkat.

Kopzev uvedl, že Navaľnyj trpěl silnými bolestmi zad, které mu nyní ztěžují chůzi a že se zhoršuje, protože mu úřady zabránily v léčbě.

Tito dva právníci zveřejnili příspěvek Formální stížnosti Což přinesl Navaľnyj ruské federální vězeňské službě, kde obvinil vězeňské orgány, že jej úmyslně připravil o lékařskou péči a podrobil spánku.

Navaľnyj napsal, že od konce února trpěl „akutní bolestí“ v zádech, když byl ještě ve vazebním zařízení v Moskvě, ale jeho žádosti, aby ho vyšetřil jeho kvalifikovaný lékař, byly zamítnuty. Řekl, že bolest se nyní rozšířila a způsobila necitlivost pravé nohy.

Navaľnyj řekl, že minulý pátek podstoupil lékařské vyšetření, ale nebylo mu řečeno o diagnóze. Jedinou léčbou, kterou dosud dostal, byly dvě tablety ibuprofenu.

„Vidíme klasický obraz progrese nemoci spojené se sevřeným nervem při absenci správné léčby,“ napsal Navaľnyj.

Navalny také řekl, že ho každou hodinu v noci budí stráže, když mu zapálí pochodeň v obličeji a zaznamená, že je stále ve své posteli. Řekl, že tato praxe se rovná „nespavému mučení“.

Navaľnyj a jeho právníci požadují okamžitý kontakt se svým lékařem a ukončení spánkové deprivace.

„Nežádám administrativu Colony Correctional Number 2, aby mi upečla dort,“ napsal Navalny. „Žádám, abych plně využil svého práva na lékařskou péči.“

Ruské úřady zatím popírají, že by Navaľnyj potřeboval více lékařské péče. Ruská federální vězeňská služba dříve ve čtvrtek oznámila, že provedla lékařskou prohlídku Navalného ve vězení a že jeho zdraví „je považováno za stabilní a uspokojivé“.

Navaľnyj se po úzkém útěku z A rozhodl vrátit do Ruska. Otrava nervovým plynem loni v létě Jeho rodina naznačila, že tím jeho zdraví stále trpí.

Právníci Navaľného a jeho manželky Julie Navaľnyjové řekli, že jim Navaľnyj dosud zabránil veřejně mluvit o jeho problému se zády a nechtěl, aby si stěžoval.

„Každý, kdo zná Alexeje, ví, že si nebude stěžovat až do konce. Vydrží to a pokusí se vtipkovat,“ řekla Julia Navaľnyj Psal na Instagram.

Řekla však, že nyní žádá svého manžela, aby se léčil od lékařů, kterým důvěřuje. Řekla, že Putin by měl Navalného propustit.

„Vyzývám k okamžitému propuštění mého manžela Alexeje Navalného, ​​který ho nezákonně věznil. Zadržel ho, protože se obával politické konkurence,“ napsala.

Věznice, ve které je Navalnyj držen v oblasti Vladimirské, je mezi ruskými vězni známá svou přísností a často odepírá přístup právníkům a příbuzným vězňů. Vězni tráví většinu dne na nohou a nemají prakticky žádný volný čas. Bývalí vězni to řekli ABC News A další média.

Monitorovatelé lidských práv uvedli, že odepření přiměřené lékařské péče vězňům je v ruských věznicích běžné. Vězni mohou jít Týdny na vyžádání lékařských testů před návštěvou lékaře.

Navalny strávil měsíce v rekonvalescenci v Německu po otravě, která ho nechala v kómatu. Navalny (41) se musel znovu naučit, jak se hýbat a podstoupit fyzikální terapii, ale zdálo se, že se zotavuje dobře. Jeho lékaři však uvedli, že nervový plyn Novichoku může způsobit poškození nervů a další zdravotní problémy.

Navalnyho tým nedávno oznámil plány na nový pouliční protest později na jaře. K protestům se připojily desítky tisíc lidí Překročil Rusko koncem ledna poté, co byl Navalnyj zatčen po svém návratu do Moskvy. Ale po dvou týdnech intenzivního zásahu, který viděl zatknuté tisíce, Navalnyho organizátoři zrušili jakékoli další pouliční demonstrace s tím, že hnutí si musí udržet svoji sílu a že by bylo nezodpovědné pokračovat, kdyby bylo jasné, že krátkodobé demonstrace by Kreml nepřinutily. . Vydat Navalného.

Tým uvedl, že zvolí jiný přístup a datum nového protestu neurčí, dokud 500 000 lidí neřekne, že se zúčastní, a to registrací webu vytvořeného skupinou Navalnyho. Po více než dvou dnech Web ukazuje, že se zaregistrovalo přibližně 247 000 lidí Účastnit se protestu.