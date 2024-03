Nintendo neřekne, kdo vytvořil novou hru Princess Peach

První zápas od roku 2005 s Princezna Peach In the Starring Role vyjde na Switch 22. března. To už není daleko. A když už máme nabídku na Princezna Peach: Showtime Viděli jsme na něj tolik upoutávek, stále nevíme, kdo to vlastně vyvinul Zobrazit čas. Kupodivu, když se Nintendo přímo zeptalo, jen řeklo, že lidé musí počkat, až hra vyjde, a zkontrolovat kredity.

Co byste měli vědět o velké bezplatné aktualizaci Mario Strikers

předobjednávka Princezna Peach: Showtime!: Amazonka | Nejlepší nákup | Fotbalová branka

V červnu 2023 Nintendo odhalilo Princezna Peach: Showtime. Nová 2.5D plošinovka je první hrou s touto postavou od vydání v roce 2005 Pláž Super Princess Pro Nintendo DS. Nicméně tentokrát to tak vypadá Peach dostane větší, lepší a propracovanější dobrodružství Má několik oblečení a kostýmů, mezi kterými může přepínat, což jí dává jedinečné schopnosti a nové schopnosti. Vypadá dobře! Pokud vás ale zajímá, které studio je zodpovědné za vývoj Zobrazit časAbyste to zjistili, budete muset provést nějaké dolování dat.

Jak bylo oznámeno Eurogamer 8. březnaNintendo není ochotné prozradit studio nebo tým, který jej vyvinul Princezna Peach: Showtime. Nečekejte mnoho tajemství kolem základní otázky „Kdo hru vytvořil?“ Nicméně, toto je odpověď Eurogamer Přišel od Nintenda, když se zeptal na identitu studia stojícího za nadcházejícím dobrodružstvím Princess Peach.

Vývojářský tým bude přidán do herních kreditů.

A je to. Nintendo řeklo outletu (a komukoli dalšímu, koho zajímá tým za hrou), aby se přestal ptát a počkal, až hra vyjde. Pak se můžete sami přesvědčit.

Kotaku Požádal jsem Nintendo o další informace.

Good-Feel je potenciální studio, které za tím stojí Zobrazit čas

Hráči už samozřejmě Data extrahovaná z nově vydaného dema— která padla 6. března — a zjisti Za tím stojí potenciální vývojář Good-Feel Zobrazit čas. Tím jsou si rovni Cizinec Nintendo si dává velký pozor na to, kdo hru vytvořil!

Good-Feel je důvěryhodné studio třetí strany, se kterým Nintendo již několikrát spolupracovalo. Good-Feel je stejné studio, které stojí za populárními hrami Kirbyho epická příze A Yoshi's Crafted World. Proč by tedy Nintendo tuto skutečnost před spuštěním skrývalo, je zvláštní. Vsadím se, že existují lidé, kterým se tyto hry líbí a mohli by je více sledovat Zobrazit čas Kdyby jen znali rodokmen za nadcházejícím titulem Peach. Ale ne!

Jde o obdobnou situaci, která nastala v loňském roce Super Mario Wonder. Lidé byli zvědaví na identitu Mariova nového hlasového herce v plošinovce. Byla to velká věc! Tato osoba nahradila Charlese Martineta, Mariův starý hlas. Když se Nintendo zeptalo na nového herce, zeptalo se znovu People Počkejte na kredity.

Zatímco někteří fanoušci provedli mentální gymnastiku nezbytnou k obhajobě této bizarní úrovně dvojznačnosti, pravdou je, že Nintendo si dělá, co chce, protože může. Je nešťastné, že skupina talentovaných vývojářů nemohla svobodně mluvit o hře, kterou strávili roky vytvářením, dokud nebyla oficiálně vydána. Vypadá to jako špatný způsob, jak zacházet s lidmi, kteří tvoří vaše hry.

.