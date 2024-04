Carpenterův hattrick zvedá USA přes Českou republiku

Alex Carpenter vstřelil hattrick a v pátek večer porazil Spojené státy na mistrovství světa žen 2024 v Utica v New Yorku nad Českou republikou 6:0.

Češka měla šanci jít do vedení brzy v první třetině, když Adéle Sabovalové klesla v pásmu USA rameno a nastřelila puk, ale nedokázala skórovat. Sabovalová mohla penaltu v utkání vyrovnat, ale Češka ji nedokázala proměnit.

Alex Carpenter dostal USA do vedení v 6:49 první třetiny. Bekhendová přihrávka od Kendalla Coyne Schofieldová protlačila puk přes českou brankářku Kláru Beslařovou do sítě.

Česko do poločasu vyrovnalo. V úniku Denisa Grišová vletěla do zóny USA. Brankářka Nicole Hensleyová dobře přečetla hru, prošla a zabránila Cechii vyrovnat.

Spojené státy měly problémy s disciplínou, když mezi prvními dvěma třetinami hrálo Česko pětkrát za sebou přesilovou hru. Tým promarnil šance a ve svém útočném pásmu toho moc nenasbíral, protože USA úspěšně zabily několik přesilovek.

Zatímco dav povzbuzoval hostitele, USA pokračovaly v tvrdém namáhání desek. Kapitánka Hilary Knightová měla blízko k prodloužení vedení, když procházela před sítí, ale nedokázala překonat Beslerovou.

Na konci třetí třetiny se USA dostaly do drážky a vstřelily dva góly s odstupem 59 sekund. Carpenter zakončil rozehrávku zpoza sítě. Forvard předal puk Abe Murphymu, který ho přihrál Caroline Harveyové. Obránce zasunul puk do sítě. Při doskoku to Tesařová zvedla za Beslerovou pro svůj druhý gól v utkání.

Když zbývalo 2:32, Cechia otočil list. Britta Curl přihrála Laile Edwardsové, která vstřelila svůj první gól na mistrovství světa žen. Edwardsová se také stala první černoškou, která skórovala za tým seniorek USA.

„Myslím, že známky pomáhají mladým ženám a zvláště mladým ženám s větší motivací,“ říká Edwardsová o důležitosti svého cíle. „Je skvělé vidět mě na této úrovni, ale ještě důležitější je vidět, jak se mi na této úrovni daří. Myslím si, že reprezentace je důležitá. Je potřeba to tam dát a nadále rezonovat. Vidět někoho, jako jste vy, na této úrovni. Obrovský.“

V čase 3:42 třetí třetiny se po ledě řítil Kendall Coyne Schofield a našel Edwardse, který vstřelil krátkou branku. Cílem bude Edwardsova druhá noc.

První celkový výběr v letošním draftu PWHL byl prvním výběrem turnaje po 45 sekundách. Taylor Hayes se řítil po ledě, předstíral střelu a poté vyrazil plácačku přes síť. Byl to Hayesův první gól na turnaji.

V polovině třetí třetiny by Carpenter vstřelil svůj třetí gól. Harveyho facka trefila Carpenterovou a síť a zaznamenala první hattrick na mistrovství světa žen 2024.

„Jen se těším, jak přispěji, jak jen budu moci, ať už to budou góly, asistence, blokování střel, je vlastně jedno, jak přispěji,“ řekl Carpenter k hattricku. „Chci udělat vše pro to, abych pomohl tomuto týmu k vítězství.“

Osobní trest Kirsten Sims v závěru třetí třetiny dal Čechům další šanci skórovat, ale Hensley zastavil útok na poslední chvíli a zápas odložil.

Disciplína byla pro USA výzvou, ale kapitán Hilary Knight cítil, že tým reagoval dobře a udával tón.

„Miluji způsob, jakým reagujeme na nepřízeň osudu,“ říká Knight. „V tom zápase bylo hodně trestných minut, takže jde o to, abychom vytvořili naši značku hokeje a zajistili, že navážeme tam, kde jsme přestali, když se vrátíme k pěti na pět.“

Mezi zápasy bude nějaký čas, protože USA se v sobotu 6. dubna vrátí na led a utkají se s Finskem.

Beslerová navzdory prohře předvedla solidní výkon, čelila 48 střelám na branku.

„Začaly jsme opravdu dobře, chceme hrát fyzicky a myslím, že jsme dokázaly, že fyzicky hrát umíme,“ řekla Beslerová. „Oni jsou [USA] Nejsme zvyklí být s nimi. Myslím, že jsme to udělali opravdu dobře a pak po třetím gólu a naštěstí Amerika dostala impuls. Je to hokej.“

Hlavní trenérka Česka Carla MacLeodová byla ohromena pátečním výkonem týmu proti domácím.

„Jsem velmi hrdý na výkon; soutěžíme neuvěřitelně tvrdě,“ říká. „Nemyslím si, že bychom si dělali starosti s výsledkovou tabulkou. Snažíme se jen držet naší hry a ujistit se, že podáváme výkon. Víme, že to pro nás bude fungovat, a samozřejmě hrát s týmem USA nebo Tým Kanady je náročný. Mluvili jsme o tom po zápase — je to opravdu teprve druhý rok. .bazén, takže se to také učíme, ale opravdu jsme ocenili, jak tvrdě Američané hráli. Hra byla velmi soutěživá. V naší hře je spousta detailů, které budeme i nadále sledovat, rozvíjet a učit se, ale byl jsem neuvěřitelně hrdý na to, že srdce týmu bylo opravdu tak trochu tam.“

Česko bude čelit další výzvě, když se v neděli 7. dubna střetne s Kanadou.