Round Up: Recenze na Ghoul Tactics: Reborn

Ve světě videoher už to byl velmi vzrušující měsíc, a pokud by Sonic a Pokémoni už nestačili, Square Enix dnes také vyšlo. Ghoul Tactics: Rebornzaložený na klasické stejnojmenné sérii.

Již máme nějaké pozitivní první dojmy a nyní máme spoustu recenzí pokrývajících všechny verze hry. Naše recenze Nintendo Life se také objeví v blízké budoucnosti. Takže zůstaňte naladěni!

Sesterský web zatlačte krabicikterá se zaměřuje na vše, co souvisí s PlayStation, dala hře osm hvězdiček z deseti:

Další z našich přátel VG247 Řekl, že tato nová verze je „lepší“ a dal jí 5/5:

mako reaktor Hra dala hře 9,5 z 10 hvězdiček, což také zdůrazňuje, jak dobře se systém cítí na některých jiných mobilních platformách (jsme si jisti, že se poté dobře přenese na Switch):

„Tactics Ogre: Reborn na PC je základem pro fanoušky Tactics RPG se svou hlubokou hratelností, spoustou přizpůsobení, super soundtrackem a tím, jak úžasně to vypadá na Steam Decku. Square Enix trvalo dlouho, než přivedl Tactics Ogre zpět. a jsem šťastný, protože jsme dostali jeho skvělou kopii.“

Naši kolegové v Eurogamer Nazval to „Velkolepá renesance“ a ocenil nejnovější vydání:

„I když tuto verzi nehrajete, je to hra, kterou byste si rozhodně měli zahrát.“

a lidé v RPG Přesně tak, jak to bylo vzato s tím – udělení titulu 9,5/10:

„Ghoul Tactics: Reborn S jeho cíli aktualizovat nepochybně zastaralou hru se dostal do tuhého… Je příjemným překvapením vidět, že Square Enix věnuje tolik pečlivé pozornosti každému aspektu. Představte si to jako starý dům. Potřeboval jsem prach. Má vlastnosti původní doby, která vyžaduje určitý odstín dřeva, takže nehnije. Square Enix dal tomuto domovu totální přeměnu pomocí správných nástrojů pro každou práci a obnovil jiskru, kterou jste si pamatovali, když jste byli mladí. V kontextu této hry je to obrovské vítězství, ale také si přeji, aby věnovali mnohem více úsilí svým dalším nedávným remasterům.“