Metroid Dredd je první hrou Nintendo, která používá nový OLED Switch

Noví silní nepřátelé Samus někdy vyžadují, aby EMMI uteklo, místo aby bojovalo. obrázek : Nintendo

Strach z Metroidu Spouští se ve stejný den, kdy se spouští Nový model Nintendo SwitchA i když hra není exkluzivní pro Switch-OLED, Nintendo doufá, že masivní vylepšení přimějí hráče k nové konzoli.

Metroid Horror, 2D boční ovladač, odhalí E3

V tiskové zprávě Nintendo uvedl: „Se zářivým OLED displejem a vylepšeným zvukem se můžete vydat na nejnovější dobrodružství mezigalaktického lovce odměn Samuse Arana v Strach z Metroidu Při hraní v kapesním režimu nebo na stole se budete cítit ponořeni více. “

Strach z Metroidu Vychází 8. října, stejně jako Switch (model OLED) – ano, to je oficiální název – i když ho lidé nazývají „Sw-oled“.

strach z metroidu, Představený na Nintendo E3 2021 Direct, je to první nový 2D metroid Za téměř 20 let. Je to vedlejší program v souboru metroid Vesmír je oddělený od Metroid Prime 4 Hra Nintendo slibuje fanouškům už léta. Tato hra je místo toho pokračováním Metroid Fusion.

In a dva–část, 40minutové demo Strach z MetroiduNintendo Treehouse předvedlo některé základní herní funkce, včetně nového robotického padoucha EMMI Nejvýznamnější je, že producent Yoshio Sakamoto uvedl, že myšlenka této hry existuje již asi 15 let, ale kvůli technologickým omezením to nebylo možné. Nyní říká, že konečný produkt překročil původní myšlenku. Zdá se, že se k modelu OLED hodí normálně.

na strach„Nepřátelé EMMI potřebují více síly, než musí Samus porazit, což znamená, že se bude muset vyhnout svému pronásledovateli, dokud nenajde útočné upgrady, které by mohly EMMI zničit.

Kromě upgradů, které vlajková loď již má, a Mohla by být větší obrazovka a lepší kvalita zvuku strachPodrobnější mobilní zážitek. Nový model Switch také nabízí 64 GB interního úložiště, vylepšený zvuk, vylepšený stojan a kabelový port LAN.