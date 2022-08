Diablo IV nebude zahrnovat placené mikrotransakce

Blizzard zveřejnil dlouho očekávanou aktualizaci svých plánů monetizace pro Diablo IV. krátká verze Příspěvek na blogu Je to tak? Diablo IV Půjde o titul za plnou cenu s obchodem ve hře a volitelnými sezónními kartami. Jediný způsob, jak své postavy posílit, je hraní hry. Zde je návod, jak funguje monetizace.

Blizzard plánuje strukturu Diablo IV Konec hry o ročních obdobích. Hra bude obsahovat až čtyři sezóny ročně, přičemž první sezóna vyjde brzy po vydání hry. Každá nová sezóna přinese další funkce, změny rovnováhy a zlepšení kvality života, stejně jako nové mise k dokončení a předměty ke sbírání. jako v Diablo II A TřetíAbyste se mohli zúčastnit poslední sezóny, budete muset vytvořit novou postavu. Vaše předchozí hry však budou žít ve „věčném světě“ hry, kde je můžete hrát i nadále.

Jedním z vedlejších produktů této tabulky je, že si hráči budou moci koupit méně sezónních permanentek Diablo IV kdo v Nesmrtelný Diablo A Monitor 2A Nové produkty je možné zakoupit každé čtyři a devět týdnů. Každý season pass bude obsahovat bezplatné i placené tratě. Postup přes předchozí vám přinese odměny, které vám usnadní zvyšování úrovně vašich postav. Konkrétně volná úroveň bude udělovat „posílení sezóny“, což podle Blizzardu urychlí váš postup po dobu trvání dané sezóny. Nebudete moci utrácet peníze za nákup dalších sezónních vylepšení nebo je odemykat rychleji.

Placená trať naopak poskytuje kosmetické předměty a prémiovou herní měnu. Ten můžete využít k nákupu kosmetiky přes Diablo IV Obchod ve hře. „Nic nabízeného v obchodě neposkytuje přímou nebo nepřímou herní výhodu,“ řekl Keegan Clark, Diablo IV Produktový manažer. „Takže, i když se mnohé z nich mohou zdát jako výkonné kusy vybavení, neobsahují statistiky ve hře.“

Kromě toho Blizzard tvrdí, že některé z nejlepších brnění, zbraní a vysílačů – předmětů, které můžete použít ke změně vzhledu kusu vybavení – najdete hraním hry. „Obchod nabízí větší rozmanitost možností, nikoli systematicky lepší možnosti,“ dodal Clark.

I když by se dalo namítnout, že prodejná kosmetika je v rozporu s étosem RPG série, jako je Diablo, systém předvedl Blizzard pro Diablo IV Alespoň to vypadá mnohem lépe než Nesmrtelný Diablo Jedinečný, protože vám umožní kombinovat jednotlivé položky a vytvářet vlastní kombinace. Jakmile si navíc zakoupíte prémiovou sadu pro konkrétní třídu, můžete na svém účtu používat položky obsažené v každé postavě této třídy.

Odděleně od systému bitevních pasů je mechanika postupu zvaná Season Journey (obrázek výše). jako ona Diablo III Peer, Season Journey vám umožní vydělávat předměty a kosmetiku plněním kapitolových misí. Sezónní cesta je součástí základní hry a vyplněním jejích stránek získáte postup k aktuální sezóně.

Dnešní blogový příspěvek přichází po týdnech špatného tisku Nesmrtelný Diablo násilný zkapalnění. Začátkem srpna YouTube Jtisallbusiness Zveřejněte video Stěžuje si, že se nemůže zúčastnit PVP endgame poté, co utratil 100 000 $ za maximalizaci své postavy. Blizzard to řekl později Tato otázka bude řešena, ale ne dříve, než příběh JT přidá k negativní rétorice o hře. Ale za všechny hlasy, které si na to stěžují Nesmrtelný Zdá se, že zpeněžení peněz neovlivnilo výdělky Blizzardu. Osm týdnů po vydání hra Více než 100 milionů dolarů v věčných příjmech, což z něj dělá jeden z nejrychlejších mobilních titulů, které dosáhly tohoto výkonu.