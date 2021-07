Vyvážené skóre dělá z Kanady basketbal před Čínou

RJ Barrett a zbytek Kanady se rozhodli porazit Čínu v posledním zápase týmové hry na olympijských kvalifikacích FIBA.

Ho-hmm, Canada Basketball nezasáhl proti Číně. Řecku se v úterý v noci podařilo udržet věci těsně před RJ Barrettem a jeho spoluhráči, ale Kanada se vzpamatovala lehkým vítězstvím 109: 79 nad Čínou.

RJ Barrett byl součástí vyrovnaného bodovacího útoku, který zahrnoval sedm různých dvojciferných hráčů a každého hráče kromě jednoho gólu. Andrew Wiggins vedl s 20, ale Barrett s 16 nebyl pozadu.

Ačkoli se Barrett snažil dokončit své střely přes hranu, podal solidní all-around výkon. 21letý mladík provedl pět přihrávek na skládkách uvnitř a prostřednictvím zvláštního průchodu na periferii.

Pěkná malá přihrávka od RJ Barretta k Dwightovi Paulovi za kbelík #FIBAOQT pic.twitter.com/CbJhsspEX5 – Danny Small (@ dwsmall8) 30. června 2021

Barrett nyní na olympijském kvalifikačním turnaji FIBA ​​v průměru dosahuje 19 bodů na zápas. Jeho počet střel není dokonalý, ale dělá dost na to, aby pomohl svému týmu vyhrát.

Je to další krok vpřed pro Barretta v jeho snaze přivést Kanadu zpět na olympijské hry. Kanaďané se naposledy kvalifikovali na olympiádu v roce 2000. S množstvím talentů v týmu letního léta – a celkovým množstvím basketbalových talentů v Kanadě – by měli být schopni stát se pravidelnými účastníky každé čtyři roky.

Kde je Kanada pro basketbal?

Kanaďané jsou vítězi skupiny A ve svém kvalifikačním kole. co to znamená?

To jim zaručuje postup do dalšího kola proti Turecku, Uruguayi nebo České republice. Pravděpodobně prohrají zápas mezi Tureckem a Českou republikou. Mezitím si Řecko a Čína zahrají v pátek večer o šanci jít do vyřazovacího kola.

Stručně řečeno, kanadský basketbal potřebuje, aby získal místo na olympijských hrách, další dvě hry. Nedívejte se příliš daleko dopředu, ale pokud se tam dostanou, budou odměněni skupinou, která zahrnuje USA, Francii a Írán. To není procházka parkem.