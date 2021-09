Vědci ze Spojených států tvrdí, že rozluštili tajemství Darwinova holuba

Fotografie staré německé sovy vlevo a Racing Homera vpravo. Dva domácí holubi byli předky více než 100 holubů zkoumaných ve studii, proč se velikost zobáku domácích holubů tak široce liší. (Sydney Stringham přes University of Utah)

Salt Lake City – Existuje mnoho zvířat, která zaujala Charlese Darwina během jeho mytologických studií z 19. století.

Možná byl většinou spojován s želvami a vrabci, ale také často obýval domácího holuba. Je to proto, že tento druh pomohl formovat jeho teorii přirozeného výběru, protože naznačil, že domácí holubi byli vybráni uměle, Michael Willock v roce 2013 napsal v článku pro „Inkubátor“ na Rockefellerově univerzitě.

Zajímal se však o jeden aspekt holubů, proč přesně více než 300 různých plemen holubů má zobáky různých tvarů a velikostí, včetně zobáků dostatečně krátkých, aby rodičům ztěžovalo krmení mláďat?

Víc než o sto let později vědci z University of Utah uvedli, že nyní mají odpověď na to, co nazvali „Darwinovo tajemství krátkého zobáku“. Říká se, že krátké zobáky holubů jsou výsledkem genetické mutace, stejné genetické mutace, která u lidí způsobuje Rubinův syndrom. Jejich zjištění byla zveřejněna v úterý v časopise “současná biologie. “

Aby dospěli ke svým zjištěním, tým výzkumníků odchoval dva holuby s různými zobáky. Michael Shapiro, předseda James E. Talmage v biologii na univerzitě v Utahu a hlavní autor studie, vysvětlil, že domácí chovatelé holubů zvolili zobáky spíše na základě estetiky než čehokoli, co by prospělo druhu v přírodě. Z tohoto důvodu vědci věděli, že mohou najít geny zodpovědné za různé velikosti zobáku.

„Jedním z velkých Darwinových argumentů je, že přirozený a umělý výběr jsou rozdíly ve stejném procesu,“ uvedl Shapiro v úterním prohlášení. „Velikosti zobáků Pigeona pomohly zjistit, jak to funguje.“

Tým začal chovem homerských závodů se středně velkým zobákem podobným starému holubovi skalnímu se staroněmeckou sovou, která je navzdory názvu luxusním holubem plemene holubice. Jeho potomstvo bylo charakterizováno středně dlouhými zobáky; Když se tito ptáci spářili s jiným, objevili se jejich potomci různých velikostí a tvarů zobáku.

Elena Boyer-vědecká klinická rozmanitost v ARUP Laboratories, bývalá postdoktorandská výzkumná pracovnice na univerzitě v Utahu a hlavní autorka studie-poté pomocí mikropočítačové tomografie změřila zobáky více než 100 ptáků vyprodukovaných jako potomci původního holuba. pár. Zjistilo, že ptačí zobáky se nejen liší, ale také se liší tvarem ptačích ředidel.

“Tyto analýzy ukázaly, že variabilita zobáku uvnitř skupiny je způsobena skutečnými rozdíly v délce zobáku, nikoli rozdíly v lebce nebo celkové velikosti těla,” uvedla v prohlášení.

Ale největším objevem článku je, že krátké zobáky jsou výsledkem změn v genu ROR2. To se zjišťuje ve dvou krocích.

Zpočátku používali proces zvaný kvantitativní mapování lokusů vlastností, který jim pomohl identifikovat varianty sekvencí DNA a také schopnost hledat mutace v chromozomech potomků. Výsledky podle Shapira potvrdily to, co vědci očekávali na základě předchozích klasických genetických experimentů. Řekl, že zjistili, že vnoučata s malými zobáky mají „stejný kus chromozomu“ jako dědeček s malým zobákem.

Poté analyzovali všechny genomové sekvence z různých kmenů holubů. Tento výzkum ukázal, že všichni ptáci s malými zobáky mají v genomu, který obsahuje gen ROR2, stejnou sekvenci DNA. Boyer řekl, že nalezení stejných výsledků ve dvou různých metodách bylo „opravdu vzrušující“, protože silně naznačuje, že gen ROR2 je hlavním faktorem velikosti zobáku.

Dodala, že genové mutace ROR2 také vedou k Rubinovu syndromu u lidí.

„Některé z nejvýraznějších charakteristik Rubinova syndromu jsou rysy obličeje, které zahrnují široké a výrazné čelo a krátký a široký nos a ústa, připomínající fenotyp krátkého zobáku u holubů,“ vysvětlila. “Z vývojového hlediska to dává smysl, protože víme, že signální dráha ROR2 hraje důležitou roli ve vývoji kraniálních obratlovců.”

Jedna z mnoha Darwinových nesnází ohledně zvířecích mutací byla nyní vyřešena.

