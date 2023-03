Japonsko zůstalo neporaženo, když porazilo Českou republiku

Japonští hráči slaví po porážce Česka v bazénové hře „B“ na World Baseball Classic v japonském Tokyo Dome v sobotu 11. března. AP-Yonhap



Japonsko v sobotu porazilo Českou republiku 10:2 a získalo třetí vítězství v řadě na World Baseball Classic (WBC) a zůstalo před svou skupinou a zbývá ještě jeden zápas.



Japonsko překonalo brzké manko 1:0 třemi nájezdy ve třetím a dalšími čtyřmi ve čtvrtém v Tokyo Dome. Japonsko přidalo další v dolní pětici a dvě v dolní osmičce.



Se skóre 3:0 vede Japonsko ve skupině B, následované Austrálií 2:0.



Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny, ve které jsou i Jižní Korea a Čína.



Korea prohrála své první dva zápasy – 8-7 s Austrálií a 13-4 s Japonskem. Příště se utká s Českou republikou od nedělního poledne.



Korea nemá žádnou kontrolu nad svým vlastním osudem a následující události musí nastat, jen aby se dostali do čtvrtfinále.





Nováček Sasaki z Japonska hraje během zápasu skupiny B proti České republice na World Baseball Classic v Tokyo Dome, Japonsko, v sobotu 11. března. AP-Yonhap



Nejprve musí Korea vyhrát zbývající dva zápasy. Země také potřebuje, aby Austrálie prohrála zbývající dva zápasy během příštích dvou dnů a Česká republika potřebuje v pondělí porazit Austrálii.



V tomto případě by Japonsko skončilo na prvním místě se skóre 4-0 a Čína by skončila na posledním místě se skóre 0-4. Korea, Austrálie a Česká republika by skončily 2-2.



Tři nerozhodné země budou seřazeny podle následujících kritérií, dokud se nerozhodne nerozhodný výsledek:

1. Nejmenší povolený podíl povolených běhů dělený počtem sázek na obranu vstřelených v zápasech mezi týmy s nerozhodným výsledkem.



2. Nejmenší povolený podíl pro získané běhy vydělený počtem sázek na obranu vstřelených v zápasech mezi týmy s nerozhodným výsledkem.



3. Nejvyšší úspěšnost v zápasech mezi nerozhodnými týmy.





K vítězství v tomto tiebreaku musí Korejci porazit Čechy a doufat, že Češi porazí Australany ve vysoce bodovaném zápase. Sledujte oblíbené





Japonec Takuya Kai se trefil během zápasu v bazénu s Českou republikou na World Baseball Classic v japonském Tokyo Dome v sobotu 11. března. AP-Yonhap