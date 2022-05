„Představuji si budoucnost, prostupuje zvuk“: nová opera „RUR A Torrent of Light“, která integruje technologii do představení

Během umělecké rezidence v Silicon Valley se skladatelka Nicole Lizzie vydala na výlet do ústředí Applu se skladatelem Nicolasem Bellonem. Hledali inspiraci pro svou novou operu o umělé inteligenci „RUR A Torrent of Light“ – ale vše, co našli, byl menší než normální Apple Store v návštěvnickém centru. Jak si vzpomínáte: „Zeptal jsem se stráže: Je tu jiné oddělení?“ „Ne, ale tady je košile a hned vedle můžete dostat kávu, kterou lidé pijí v Applu.“

Lizzie se směje, když si vzpomene, jak ona a Billon, oceněný dramatik generálního guvernéra, skončili tak zklamaní, že si oba řekli: „Už bychom o tom nikdy neměli mluvit.“

Po telefonu ze svého domova v Montrealu se však stále vrací k tomu „zážitku s mrtvými mozky“. Zdá se, že podnítil její ambice na „RUR A Torrent of Light.“ – která měla v sobotu premiéru v inscenaci Tapisérie Opera. „Jsem tak nadšená,“ říká. „Je tam spousta překvapení.“

Na motivy hry českého spisovatele Karla Schapka „RUR (Rosumův univerzální robot) z roku 1920“, která zavedla slovo „robot“ do mezinárodního slovníku, se v opeře objevuje konflikt mezi „silným párem“ Domem (barytonista Peter Barrett) a Helenou. (mezzosopranistka Krisztina Szabó) ) o míře autonomie, kterou by humanoidní roboti, které vynalezli, dali.

Režie: Michael Hidetoshi Mori, generální ředitel Tapestry, inscenace obsahuje novou technologii navrženou profesory a výzkumnými asistenty v programu Digital Futures Program na OCAD University, kde se bude opera odehrávat ve Velkém sále. Účinkující budou nosit síťová zařízení, která se rozsvítí animací; Zvuk bude přicházet odevšad; 3D projekce způsobí, že objekty jakoby ožijí; Perkusionisté a hráči na akordy zahrají na řadu 100 hudebních nástrojů; Zpěváci a tanečníci využijí instrumentálně inspirovanou hudbu a pohyb.

Lizzie vnímá operu jako vrchol svých nápadů a estetiky. Od svého posledního magisterského projektu v roce 2001 na McGill – koncertu na gramofonu, pro který vytvořila vlastní notaci – vynalézala pro umělce nové způsoby, jak používat tradiční nástroje a techniky, ať už jsou sofistikované nebo „zastaralé“.

Zpěvák může komunikovat s karaoke páskou; Pianistka a perkusionistka by se mohla utkat v elektronickém pexeso Simon z roku 1978. Úryvky z filmu od některých jejích oblíbených režisérů – Alfreda Hitchcocka, Davida Lynche a Quentina Tarantina – mohou být promítnuty do epizod a zkresleny, aby vyvolaly zážitek ze sledování. je na rozkousaných videích.

Lisin otec pracuje jako opravář elektroniky. Vyrostl jsem fascinován tím, jak zařízení fungují a jak je lze upravit tak, aby byly více umělecké než užitkové. O „RUR torrent světla“, který Odehrává se v roce 2042 a říká: „Představovala jsem si, že všechny staré analogové techniky, které byly odmítnuty nebo uloženy na skládky, se znovu objeví, protože stále fungují – a v tom je jejich krása. V opeře budou chvíle, kdy se něco zdá Co je laboratorní zařízení nebo kancelářské zařízení. Ve skutečnosti je to perkusní zařízení – nebo by to mohlo být obojí. Představuji si v budoucnu prostupující zvuk. Je všude.“

Na začátku tvůrčího procesu Morey přivedl OCAD U na palubu. Adam Tindel, profesor interakce člověk-počítač, vzpomíná: „Relace modré oblohy, kde jsme se snažili představit si: Měli by roboti je roboti? Měli by být roboti lidmi? Měli bychom mít místo lidských tanečníků roj dronů? „

Při výrobě budou postavy robota, které hrají tanečníci a zpěváci, rozeznatelné podle odznaků s mřížkami LED světel, které fungují jako pixely, vytvářející malé obrazovky, a podle trubic, které se dostávají do obručí a svítí měnícími se barvami. Nick Paquette, který vede program Digital Futures Program, podepsal nositelný technologický token s Tindale a Kate Hartman, zakládající ředitelkou Social Body Lab společnosti OCAD U. Beckett říká: „Technologie není středem zájmu; je součástí příběhu.“

Nositelná technologie se rozsvítí, aby signalizovala aktualizace softwaru a odchylky. Pro Hartmanna funguje technologie vestavěná do kostýmu dynamickými způsoby, které týmu umožňují zacházet se světlem „jako s materiálem spíše než s předmětem“.

Beckett říká, že roboti jsou „částečně autonomní a částečně ne, protože na ně dopadají světla a zvuky Z Nemají nad nimi žádnou kontrolu.“

Tématem je postava Heleny, kterou Morey nazývá „geniální vynálezce, spojení Steva Wozniaka a Einsteina. Čerpá mnoho inspirace z různých míst – hudby, umění, přírodních věd – a sama je violoncellistkou.“ Hraje si se smyčcem, které při škrábání na jakýkoli povrch vydává různé zvuky, čerpané z přírody a nástrojů.

Tindale navrhl smyčec a on a tým OCAD U navrhli nositelné reproduktory, které by byly skryty v kostýmech pro „robotické“ tanečníky. V roce 2019 Tapestry předvedlo experimentální dílo „Augmented Opera“ s hudbou Bentona Rourkea, ve kterém publikum mělo zavázané oči, zatímco se zpěváci pohybovali a napodobovali ponoření do virtuální reality. Nositelná sluchátka posouvají koncept o krok dále. Lizée říká: „Chtěla jsem mít kontext, ve kterém se skutečné nebo hmatatelné potkává s jemností. Existuje mnoho zdrojů zvuku, ale nejste si jisti, odkud se vzaly. Sbor a skupina všichni zpívají, aby simulovali efekty.“ .“

Skladby Lizée často žádají interprety, aby zkreslili své výšky, zpomalili, zrychlili a koktali, jako by selhali, aby evokovali roztavené takty nebo zařízení náchylná k chybám. Je to sci-fi příběh, že lidé a roboti (nebo androidi či repliky) jsou si podobnější, než si myslíte. Ale „postižený“ zpěv může v opeře znít zkresleně – v umělecké formě, která se pyšní tím, že demonstruje důmyslné schopnosti vysoce trénovaného „autentického“ lidského hlasu.

Morey říká: „Mým úkolem v castingu je najít lidi, kteří budou hrát tuto výzvu, protože to je část odpovědi na to, co opera potřebuje v 21. století. Živé představení je to, co teď každý chce, víc než kdy jindy. Proč neudělat něco vzrušujícího? a úžasné? Stále poháněné příběhem a zvukem? Možnosti vylepšené technologie a designu pro Operu musí růst.“

Od začátku, říká Lisée, chtěla dokázat své opery do budoucnosti – stejně jako klasiky, které se nadále vyrábějí a přetvářejí. „Chceme, aby cestovala a doručovala znovu a znovu,“ říká.

Do roku 2042?

„Ano, přesně. Alespoň!“

„RUR A Torrent of Light“ běží do 5. června na OCAD U. Promítací časy a vstupenky najdete na tapstryopera.com.

