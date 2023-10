Propuknutí psí chřipky a 3 úmrtí vedly Wake County Animal Center k uzavření úkrytu na nejméně 35 dní

Raleigh, Severní Karolína – Propuknutí psí chřipky vedlo ke smrti tří psů ve Wake County Animal Center, což si vynutilo uzavření útulku pro veřejnost na více než měsíc.

V reakci na nedávné propuknutí psí chřipky bude útulek uzavřen od pátku 6. října po dobu nejméně 35 dnů, aby se zabránilo šíření nemoci.

„Nemůžeme mít v tomto zařízení zvířata, dokud jsme zavření,“ řekla Jennifer Federico. MVDrŘeditel Wake County Animal Center řekl:

Centrum také přestane přijímat zvířata a dočasně pozastaví další služby, aby se předešlo novým případům. Mezi útulkem a pěstounskou péčí se v současné době stará o 435 zvířat.

„Jak naše komunita dobře ví, počet domácích mazlíčků, kteří k nám přicházejí, posunul náš útulek nad kapacitu na více než rok – a bohužel taková je situace – tolik psů žije pohromadě na jednom místě – to je ideální živná půda.“ komisařka Wake County, Cheryl Stallings, za viry, jako je tento: „Zaměstnanci střediska pro zvířata pracují přesčas a snaží se o karanténu, léčbu a péči o tyto mazlíčky – ale abychom to udělali co nejúčinněji, musíme je dočasně zavřít. „Není to rozhodnutí, které bereme na lehkou váhu.“

K pátku bylo od 15. září diagnostikováno přibližně 61 psů s infekcí horních cest dýchacích. Středisko uvedlo, že toto číslo je neobvykle vysoké.

„Bohužel se to rychle rozšířilo. Spousta psů proti tomu není imunní,“ řekl Federico. „Není to něco, proti čemu se mnoho lidí nechává očkovat.“

Případy psí chřipky v Severní Karolíně přibývají a veterináři hlásí, že mnoho psů trpí respirační chorobou poté, co zůstali v zařízeních denní péče.

Veterinář Dr. Bradley Crone se podělil o několik varovných příznaků, na které je třeba dávat pozor při kontrole vašeho psa na onemocnění. Data ukazují, že pozdní podzim a začátek zimy jsou obvykle dobou, kdy je psí chřipka nejrozšířenější.

„To by byl kašel a výtok z nosu,“ řekla Crone. „To jsou určitě některé z velkých příznaků, které vidíme. Jak se psi stávají více infikovanými a nemocnějšími, může se objevit horečka a letargie a domácí mazlíčci mohou přestat jíst.“

Zatímco většina psů se zotaví po dvou až třech týdnech, zvířata nemohou trpět žádnými příznaky sekundárních infekcí, které vedou k zápalu plic a někdy ke smrti. Virus se šíří respiračními kapénkami, když psi kašlou nebo kýchají, a byly zaznamenány případy, kdy byl virus přenesen na kočky.

Zatímco zaměstnanci budou během příštího měsíce pracovat na karanténě, léčbě a péči o postižená zvířata v útulku, WCAC bude mít některé postižené služby, včetně: