Výzkumné infrastruktury jsou pravděpodobně koncept, který většina občanů EU nezná, ale má velmi praktický a hmatatelný význam pro fungování našeho světa. Například bez přispění výzkumných infrastruktur by nebylo možné vyvinout některé vakcíny proti COVID Anděj Hradl.

Ondřej Hradil je koordinátorem výzkumné infrastruktury na Masarykově univerzitě v Brně a hlavním organizátorem ICRI 2022A Mezinárodní konference o výzkumu a infrastruktuře.

Za tímto poněkud abstraktním pojmem se skrývá hlavní ekosystém Evropské unie, který se skládá z nejmodernějších vědeckých zařízení a lidských znalostí. Here Edge of Tomorrow je vytvořen, aby přepracoval název oblíbeného filmového trháku.

Na hokejové poměry, kde Češi patří mezi nejlepší hráče světa, končí druhá třetina českého předsednictví v Radě Evropské unie.

A to je okamžik, kdy největší konference českého předsednictví v oblasti výzkumu a vývoje – Mezinárodní konference o výzkumné infrastruktuře (ICRI 2022) – Přichází na scénu.

Jak již název napovídá, bude věnována tématu výzkumu neboli tzv. výzkumným infrastrukturám. Co se skrývá za poněkud abstraktním názvem?

Jednoduše řečeno, Research Infrastructures je ekosystém stovek vysoce pokročilých inovativních výzkumných zařízení různých velikostí rozmístěných po celé Evropské unii.

Tyto špičkové „líhně“ jsou rozhodujícími hnacími silami pokroku v dnešní znalostní ekonomice a představují to nejlepší, co si z hlediska špičkové vědy dokážeme představit. Není náhodou, že toto téma spadá do kompetence Rady pro konkurenceschopnost Evropské unie.

Výzkumné infrastruktury jsou také oporou v Evropském výzkumném prostoru a nyní aspirují na to, aby se staly součástí kritické infrastruktury Evropské unie.

Oprávněnost tohoto tvrzení byla potvrzena během nedávné pandemie, kdy byla velká část vývoje různých vakcín proti covid-19 provedena s podporou výzkumných infrastruktur v Evropě i jinde.

Vzhledem k nadnárodní povaze současné špičkové vědy vyžadují výzkumné infrastruktury tu nejefektivnější mezinárodní spolupráci, mezioborovou komunikaci a odbornou diskusi.

To by mělo zahrnovat jak uživatele a provozovatele výzkumných infrastruktur, tedy vědce na jedné straně, tak osoby s rozhodovací pravomocí, včetně politiků a zástupců obchodních a finančních agentur, na straně druhé.

Strategická diskuse, identifikace úskalí a sdílení osvědčených postupů je právě hlavním cílem ICRI 2022, kterého se zúčastní téměř 1000 seniorních odborníků z různých oborů z pěti kontinentů, z nichž 450 přijede na Moravu. Hlavní město Brno ve dnech 19. až 21. října 2022.

ICRI 2022 se zaměří na roli výzkumných infrastruktur při řešení tzv. hlavních společenských výzev, zejména v oblasti medicíny, fyziky, průzkumu vesmíru, životního prostředí a také změny klimatu a energetiky.

Všechna tato témata jsou globální a, jak bylo uvedeno výše, vyžadují intenzivní a efektivní spolupráci. Na konferenci proto bude představena „Brněnská deklarace o posilování globálního ekosystému pro výzkumné infrastruktury“, již přijatá členskými státy EU a Evropskou komisí.

Kromě svého primárního poslání lze výzkumné infrastruktury chápat také jako nástroj usnadňující vědeckou diplomacii a jako prostředek k posílení důvěry a spolupráce mezi národy a kulturami, protože jsou provozovány na základě politiky širokého otevřeného přístupu, která umožňuje širší a rozmanitější uživatelské komunity k dosažení výsledků, které mohou být velmi obtížné, pokud by nebylo nemožné dosáhnout pro jednotlivé výzkumníky nebo výzkumné týmy.

V dnešním nestálém a konflikty zmítaném světě je tento příspěvek důležitější než kdy jindy.

V neposlední řadě mají velký hospodářský význam výzkumné infrastruktury. Vytvářejí pracovní místa a přinášejí prosperitu komunitám, podnikům, městům, celým zemím a Evropské unii jako celku.

Dobrým příkladem je inovační ekosystém tvořený několika dříve bezvýznamnými vesnicemi poblíž Prahy v České republice. Dolní Břežany a okolní obce se chopily příležitosti a dnes nabízejí základní i aplikovaný výzkum na evropské nebo i světové úrovni ve třech výzkumných infrastrukturách – ELI Beamlines, HILASE a BIOCEV.

Výzkum se zde zaměřuje na pokročilé materiály, regenerativní medicínu, biomedicínu, pokročilou výrobu a integrovanou fotoniku nebo laserové zpracování. Kolem nich zakládají vlastní výzkumná a vývojová centra inovativní firmy a pobočky nadnárodních společností. Region je jedním z nejrychleji rostoucích hospodářských regionů v Evropské unii.

Jaké jsou hlavní výzvy pro výzkumné infrastruktury v budoucnosti? Aby dobře sloužila lidstvu a společnosti, musí být především silná, vyvážená (jak geograficky, tak svým zaměřením) a uznávaná všemi zúčastněnými stranami jako strategická investice.

K tomu potřebují stabilní, spolehlivé a předvídatelné prostředí dlouhodobého financování založené na pečlivém sledování vlastní jedinečnosti a uživatelských požadavků, a to i v celosvětovém měřítku. Jen takový přístup umožní efektivní finanční plánování a dlouhodobě udržitelný rozvoj výzkumných infrastruktur ve všech fázích jejich životního cyklu.

Má-li Evropská unie zůstat na špici světové vědy, musí uznat přínosy, které výzkumné infrastruktury společnosti přinášejí, informovat je občanům a řešit všechny výzvy, kterým výzkumné infrastruktury v současnosti čelí.