Nový krátký film Budvaru oslavuje dnes inspirativní ženy v českém pivu

Česká Budějovická piva sjíždějí z výrobní linky v Budějovicích, aby doprovázela příběh AFP Johna Flemera … [+] Pivovar Budvar v Českých Budějovicích, Jižní Čechy dne 22. ledna 2010. Češi se do značné míry vypořádali s globální recesí, která změnila jejich pitný režim, a udrželi si status nejlepších světových žroutů piva. Zejména ekonomická krize snížila počet turistů hledajících pivo do Prahy a způsobila, že čeští občané přešli z točeného na levnější lahvové pivo, ale místní pijáci zůstali věrni svému ikonickému národnímu nápoji. Konečná data o české spotřebě za rok 2009 budou k dispozici až na konci února, ale už teď je jasné, že navrch mají místní pijáci, řekl John Wesley, prezident Českého svazu pivovarů a sladoven. AFP PHOTO / MICHAL CIZEK (Photo kredit by měl číst MICHAL CIZEK/AFP přes Getty Images) AFP přes Getty Images

Jako národní pivovar České republiky Budějovický Budějovický Vyrábí oceňované ležáky pro své lidi již více než století. Vlastně své vlastní město České Budějovice, má pivovarnickou tradici sahající až do roku 1265. Od té dlouhé historie se však zapomnělo na to, že pivovarnictví bylo kdysi kvalifikovanou prací, kterou vykonávaly převážně ženy – v domácnostech a malých pivovarech v bohémské krajině. . Nová kampaň, kterou značka spustila, chce pijákům připomenout „skvělé pivo“. [Is] Pro každého.“

Začátkem léta si Budvar objednal výrobu krátkého filmu o třech talentovaných ženách z různých odvětví pivního průmyslu v České republice. Mezi jeho hvězdy patří Magda Hopová, sládka a slavná pivní (výčepní) z Prahy; Zhitka Ilzikova Zoyt, zakladatelka Divoká stvoření Pivovar na Moravě znovu popularizuje zapomenutou techniku ​​spontánně kvašených divokých piv; a Johanna Potusníková, která vede Craft Partnership pro Budvar.

Podívejte se na celé video níže.

Přestože profese i nadále převažují muži, film ilustruje, jak se mění trendy v České republice i mimo ni. Například ve Spojeném království nedávná zpráva zjistila, že 32 % žen pije pivo doma s přáteli, před 14 lety to byla 3 %. Většina z nich zakládá své nákupní zvyklosti přesně na tom, kde se pivo vaří. To je skvělé pro Českou republiku, část Evropy, která je dlouho považována za „republiku piva“.

Návštěva vyhlášených sklepů Budvar v Českých Budějovicích je totiž vysoko na seznamu mnoha pivních geeků. Turné v těchto dnech odhaluje vyrovnané zastoupení mužů a žen. Hodinová pouť jeho ledovými jeskyněmi je stejně populární jako vždy, protože se pomalu dostává informace o tom, co se zde děje.

Pokud se ještě neznáte, dovolte nám, abychom vás doplnili: masivní sudy nepasterizovaného ležáku – z nichž některé zrály měsíce – se přelévají přímo z kádě do mrazivých degustačních sklenic. Je to tak čerstvé a lahodné, jak se mýdlo dostane. Zkušenosti podtrhují pozoruhodnou preciznost, s jakou je tento konkrétní styl piva proveden. Je to pivo, které se po větší část tisíciletí vaří většinou stejným způsobem. Můžete vypít malou ukázku z této historie za vstupné 7 dolarů.

Prohlídky jsou nabízeny 7 dní v týdnu od 9 do 17 hodin. Budějovický Budvar (rozhodně nezaměňovat s tím ze St. Louis ve státě Missouri) se nachází na okraji Českých Budějovic. Dvouhodinová cesta vlakem na jih od Prahy. Na místě jsou k dispozici hrnky. Pokud budete mít štěstí na Magdu Hopovou ve městě, jistě vás naučí nalít dokonalého Šnyta.