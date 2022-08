V hlubinách oceánu se nachází „ztracené město“, místo jako žádné jiné: ScienceAlert

Nedaleko vrcholu podmořské hory západně od Středoatlantického hřebene se ze tmy tyčí rozeklaná krajina věží.

Jeho krémové karbonové stěny a sloupky vypadají strašidelně modré ve světle dálkově ovládaného vozidla vyslaného na průzkum. Pohybují se ve výšce od Malé hromádky velikosti žab do velkého monolitu Má výšku 60 metrů (téměř 200 stop). Tohle je ztracené město.

Vědci ji objevili v roce 2000, Více než 700 metrů (2 300 stop) pod povrchem, Hydrotermální pole Lost City je nejdelším známým průduchovým prostředím v oceánu. Nic jiného podobného nebylo nalezeno.

Přinejmenším 120 000 let a možná i déle stoupající plášť v této části světa interaguje s mořskou vodou a chrlí vodík, metan a další rozpuštěné plyny do oceánu.

V puklinách a štěrbinách polních otvorů živí uhlovodíky nová mikrobiální společenstva i bez přítomnosti kyslíku.

Komíny, které vypouštějí plyny o teplotě až 40°C (104 stupňů Fahrenheita) Je domovem velkého množství hlemýžďů a korýšů. Velká zvířata, jako jsou krabi, krevety, mořští ježci a úhoři, jsou vzácná, ale stále se vyskytují.

Navzdory drsné povaze prostředí se zdá, že se to hemží životem a někteří badatelé se domnívají, že si zaslouží naši pozornost a ochranu.

Zatímco jiná hydrotermální pole, jako je toto, mohou existovat jinde ve světových oceánech, toto je jediné dálkově ovládané vozidlo, které se mi zatím podařilo najít.

Uhlovodíky produkované ztracenými průduchy města nebyly tvořeny atmosférickým oxidem uhličitým nebo slunečním zářením, ale chemickými reakcemi na dně hlubokého moře.

Protože uhlovodíky jsou stavebními kameny života, ponechává to otevřenou možnost, že život mohl vzniknout v biotopu, jako je tento. A nejen na naší planetě.

„Toto je příklad typu ekosystému, který by v tuto chvíli mohl být aktivní na Enceladu nebo na Evropě,“ řekl mikrobiolog William Brazelton. Sdělit Smithsonian v roce 2018, s odkazem na měsíce Saturnu a Jupiter.

A možná Mars V minulosti.“

Na rozdíl od sopečných průduchů, které se nazývají podvodní černé kuřákykterý byl také pojmenován jako možné první stanoviště, není ekosystém Ztraceného města závislý na žáru magmatu.

Černí kuřáci produkují převážně minerály bohaté na železo a síru, zatímco komíny Lost City produkují až 100krát Více vodíku a metanu.

Také kalcitové průduchy ve Ztraceném městě byly výrazně větší než u černých kuřáků, což naznačuje, že byli aktivní po delší dobu.

Nejvyšší monolit se jmenuje Poseidon podle řeckého boha moře a jeho výška se táhne do více než 60 metrů.

Mezitím na severovýchod od věže je šikmá strana s krátkými výbuchy aktivity. Výzkumníci z University of Washington Popsat Průduchy jsou zde jako „pláčivé“ tekutiny, aby produkovaly „shluky mikro-přírůstků polymanických uhlíků, které se táhnou ven jako obrácené prsty.“

Bohužel nejsou tímto neobvyklým terénem postiženi pouze vědci.

V roce 2018 bylo oznámeno, že Polsko má získat práva Hlubinná těžba kolem ztraceného města. Ačkoli neexistují žádné vzácné zdroje, které by bylo možné vybagrovat do samotného tepelného pole, zničení oblastí kolem města může mít nezamýšlené následky.

Toto je ztracené město, obrovský ekosystém uprostřed severního Atlantiku. Je to zcela unikátní, jelikož život neexistuje nikde jinde na Zemi. A kdyby to chtěl někdo zničit? S tím se nedá nic dělat. Žádné zákony. Žádné následky. Vítejte na širém moři… pic.twitter.com/mdG5wOsr5h Otevřený oceánský průzkum (RebeccaRHelm) 22. srpna 2022

Vědci varovali, že jakákoliv vlečka nebo drenáž z těžby by mohly toto nádherné prostředí snadno spláchnout.

Proto někteří odborníci volá po Ztracené město bude zapsáno na seznam světového dědictví, aby byl chráněn přírodní zázrak, než bude příliš pozdě.

Po desítky tisíc let bylo Ztracené město důkazem věčné životní síly.

Bylo by to, jako bychom to jen zničili.