Mario Kart 8 Nintendo Switch Bundle Black Friday Deal Live na Amazon, Best Buy a GameStop

Černý pátek je tady, přestože skutečné datum je až v pátek po Dni díkůvzdání. Nabídky Nintendo Black Friday začínají dnes a zahrnují úspory na spoustu skvělých her a navíc vrácení balíčku Nintendo Switch Mario Kart 8 Black Friday.

Nabídka balíčku Nintendo Switch Black Friday

Za 299,99 $ získáte neonové konzole Nintendo Switch, kopii Mario Kart 8 Deluxe a předplatné Nintendo Switch Online pro jednoho uživatele. Pokud letos dáváte jako dárek Nintendo Switch, toto je balíček, který rozhodně získáte.

Jak získat Mario Kart 8 Deluxe New Tracks

S 3měsíčním předplatným Nintendo Switch Online získáte v rámci předplatného přístup k online hraní a výběru her Super NES a NES. Pokud však chcete získat přístup k novým tratím Mario Kart 8, budete muset upgradovat na Předplatné rozšíření NSO. Tato úroveň vás opravňuje k dalším tratím Mario Kart 8, Animal Crossing DLC, Splatoon 2 Octo Expansion, stejně jako přístup k vybraným hrám Nintendo 64 a Sega Genesis.

Kdy bude balíček Nintendo Switch Black Friday v prodeji?

Nintendo oznámilo, že nabídky Black Friday začnou v neděli 20. listopadu 2022. Maloobchodníci již začali nabízet balíček, ačkoli nabídky Walmartu na Black Friday oficiálně začínají až 21. listopadu. Akce Best Buy Black Friday začínají 20. listopadu na vše. Amazon je svým způsobem divoká karta, dělá to, co cítí, ale nabídky Amazon Black Friday jsou již k dispozici a není pochyb o tom, že přijdou tisíce dalších.