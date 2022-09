První, co nás navštíví z jiného hvězdného systému, může být vesmírná loď

Znáte vědce: dávají divákům to nejskvělejší možné vysvětlení a pak se chovají jako pitomci a po letech vypustí papír s něčím světštějším. Tedy vstup prvního tělesa do naší sluneční soustavy z jiného místa. Vědci přezdívaní „Oumuamua“ se stále přou o to, co je záhadný objekt zač, a velkou roli překvapivě stále hraje to nejúžasnější možné vysvětlení – kosmická loď.

Oumuamua, neboli „posel“ v havajském jazyce domorodců, byl poprvé spatřen pruhem přes vysoce výkonné ostrovní čočky založené na observatoř ján 2017. Z jeho rychlosti a dráhy bylo jasné, že Oumuamua pochází z vnějšku sluneční soustavy, a znovu si odplivl krátce poté, co se otočil kolem Slunce.

To dalo vědcům velmi omezený čas na studium ‚Oumuamua. Výzkumníci byli okamžitě nadšeni, že byli první, kdo si všiml objektu mimo Sluneční soustavu, který se otočil přes naši oblast. Nejprve to znecitlivělo kometu, která byla později klasifikována jako typ asteroidu kvůli absenci komy – halo prachu, plynu a páry pokrývající jádro komety.

Ale ani to se nezdá úplně správné. Pět let se astronomové pokoušeli lépe definovat Oumuamua na základě omezeného množství dostupných informací, ale přestali s jistotou deklarovat, že jde o to či ono. Mohlo by to být víc než to? Nějaké chytré designérské řemeslo?

Nová studie zveřejněná čínskými vědci v Astronomie a astrofyzika Středa snižuje možnost, že Oumuamua je loď kvůli svítivosti jejích jasných period, které nejsou dostatečně jasné, aby naznačovaly tah světelných fotonů.

Nejsem žádný vědec, ale zdá se mi to jako směšný důvod ignorovat teorii kosmických lodí. Například, když jsme na Zemi, věříme, že optické plachty – plachty, které zachycují fotony a pohánějí kosmickou loď podobným způsobem jako plachetní loď – jsou nejnovější vědeckofantastická technologie, která byla teprve nedávno použita při průzkumu vesmíru na Zemi, mimozemšťané schopní cestování mezi hvězdnými systémy Možná existuje něco pokročilejšího. Navíc se zdá, že ‚Oumuamua využívá naše slunce stejně efektivně k vymrštění raket z naší sluneční soustavy stejně efektivně jako jejich start. Nemůže to být součástí její strategie prosazování? Přeskakovat z hvězdy na hvězdu a využívat její gravitaci ke střelbě vzdálených bodů v naší galaxii?

Harvardský fyzik Avi Loeb souhlasí. řekl Loeb Denní bestie Tato teorie kosmické lodi stále platí. Dokonce i čínští vědci v původním článku bagatelizovali podivný úhel pohledu a uznali, že by to stále mohlo být nějaké řemeslo:

Takže, protože Oumuamua klouže sluneční soustavou, měla být v některých bodech opravdu jasná – a v jiných téměř neviditelná. A během ‚Oumuamua udělala Na své podivné cestě je stále jasnější a temnější než naše, nerozsvítilo se Dostřekl Shangfei. „Pokud by to byla optická plachta, kontrast jasu by měl být mnohem větší.“ Ale Loeb řekl, že dalším vysvětlením relativní temnoty Oumuamua je tvar možné plachty. Čínští vědci předpokládají, že pokud by Oumuamua bylo vozidlo s lehkými plachtami, mělo by plochou plachtu. Plochá plachta odráží v nejjasnějším okamžiku více světla než, řekněme, konkávní plachta. Plachta „nemusí být plochá,“ vysvětlil Loeb. Poznamenal, že spolupracuje s Breakthrough Initiative, vědeckým startupem založeným rusko-izraelským miliardářem Jurijem Borisovičem, ve formě deštníku jako součást projektu vesmírné lodi Starshot. Kontroverze kolem možného tvaru plachty mohou být diskutabilní. „Oumuamua by mohla být kosmická loď ‚v jiných formách‘,“ připustil Shangvi. Jinými slovy, nemusí mít vůbec plachtu – a místo toho se může spoléhat na jiný typ pohonného systému.

Nemyslel jsem si, že by ostatní vědci museli trvat na tom, aby jejich kolegové používali více představivosti, ale myslím, že ano. Říkám jen, že to možná není kosmická loď, ale nebylo by to chladnější, kdyby bylo? Buďte realističtí, lidi.