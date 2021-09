Uhelné obvody plánují podpořit znečišťovatele zeleným boxem

Začátkem letošního léta přijala Evropská rada Fond spravedlivého přechodu (JTF) ve výši 17,5 miliardy EUR. Fond byl vytvořen s cílem pomoci regionům, které jsou nepřiměřeně závislé na fosilních palivech, při přechodu k udržitelnější a spravedlivější budoucnosti. Bude vypracováno celkem 53 regionálních plánů, přičemž přispěje všech 27 členských států.

Ale podle analýzy zelené lobbistické skupiny WWF zveřejněné v pátek (3. září) ze 14 dosud předložených plánů – předložených osmi členskými státy – žádný z nich nesplňuje svůj účel.

V dopise podepsaném ředitelkou WWF Ester Asinovou „devět ze 14 revidovaných plánů neukazuje žádný náznak snížení využívání fosilních plynů do roku 2030“.

České plány nastiňují přechod na oběhové hospodářství. Postupné vyřazování uhlí a plynu však není plánováno ani implikováno. Totéž platí pro Polsko, které má získat velkou část fondu.

Podle informací poskytnutých Komisí Evropské unie je cílem fondu podpora malých a středních podniků a pomoc při vytváření nových inovativních společností, nikoli podpora stávajících velkých společností, které provozují fosilní paliva.

Většina plánů ale nadměrně dotuje velké, stávající energetické společnosti. Zpráva WWF uvádí šest případů, kdy hlavní znečišťovatelé dostávají dotace na ekologizaci svých provozů. Není ale jasné, proč si to tito velcí znečišťovatelé nemohou zaplatit sami.

Některé plány naznačují nové investice do infrastruktury fosilních paliv. Například v polské oblasti Lodskie jsou zahrnuty nové plynové projekty. Hornoslezský uhelný region v Polsku rovněž navrhuje využít udržitelný fond pro letecké projekty a prodloužení životnosti infrastruktury fosilních paliv.

Dotace na fosilní paliva byly z fondu odstraněny v prosinci 2020. Stále však existuje mezera v plynárenských projektech ve Fondu regionálního rozvoje, který je součástí JTF, a umožňuje přísné alokace na plynové projekty za přísných podmínek.

Není jasné, co by to znamenalo pro 14 již předložených návrhů. EUobserver požádal Evropskou komisi o odpověď, ale zatím ji neobdržel.

Komise v minulosti uvedla, že považuje plyn za přechodné palivo, které by mohlo pomoci zemím závislým na uhlí, jako je Polsko, postupně vyřadit uhlí. Mezinárodní energetická agentura (IEA) však uvedla, že nové investice do plynárenských projektů neodpovídají klimatickým cílům do roku 2030.

V březnu letošního roku komise zpočátku odmítla podpořit polský okres Bogatnia. Byl plánován nový plynový projekt, ale důvodem odmítnutí regionálního plánu bylo plánované prodloužení těžby hnědého uhlí po roce 2030, což je v rozporu s cíli EU do roku 2030.

Evropský soudní dvůr nařídil uzavření dolu na květen. Polský premiér Mateusz Morawiecki však uvedl, že Polsko nebude rozhodnutí plnit a bude v této oblasti pokračovat v těžbě – což odhalilo hlubokou roztržku mezi tvůrci politik EU plánujícími zelené datum a zeměmi závislými na uhlí.

Katie Treadwell, referentka energetické politiky WWF, uvedla, že výbor má povinnost zajistit regionům „nepromarněte tuto jedinečnou příležitost k přechodu k udržitelné budoucnosti“.