Herní vybavení pro PC Diablo 4 jde se SteelSeries a Blizzard Collab z kopce

Co je nejdůležitější při zabíjení démonů? (No, kromě výběru správné třídy a sestavení, samozřejmě). Správně: ujistěte se, že máte vše připraveno. A není to jen o zbraních, musíte se také podívat. Takže pro stylově orientované hráče VániceA Ocelové řadyA Řízení spojili se, aby odhalili Diablo 4 Verze oblíbeného PC herního vybavení.

Spolupráce, navržená na oslavu data vydání Diabla 4 6. června, je inspirována „fúzí původní temnoty Diabla, progresivních prvků Diabla II, viscerálního boje Diabla III a rozsáhlého světa Diabla IV“. To se teprve uvidí Přesně to, co to znamenáale nejspíš osloví dlouholeté fanoušky akční RPG série od Blizzardu.

Adresa funguje na Limitovaná edice setu Je to stylizovaná herní náhlavní souprava Arctis Nova 7 a herní myš Aerox 5. Hráči na PC si také mohou vybavit svou sestavu XXL podložkou pod myš a klávesami SteelSeries, zatímco konzolisté jsou pochováni jako pekelné palce. Designy mají gotickou fantasy estetiku smíchanou se zdravou dávkou ohně a síry, jak byste očekávali.

Pro audiofily mezi vámi vytvořili audio inženýři v Diablo 4 předvolbu EQ pro SteelSeries sonar audio software. Opět nevíme, z čeho se prequel skládá, ale dokážu si jen představit, že ukazuje krvavé výkřiky démonů v mučivých detailech, když jsou posláni zpět do pekla.

Ceny zařízení pro verze Diablo 4 jsou poměrně vysoké, často dražší než standardní verze:

Bezdrátová náhlavní souprava Arctis Nova 7 | Edice Diablo IV – 199,99 $

Bezdrátová herní myš Aerox 5 | Diablo IV Edition – 149,99 $

Podložka pod myš QcK XXL | Diablo IV Edition – 39,99 dolarů

SteelSeries Artisan Keycap | Edice Diablo IV – 69,99 dolarů

KontrolFreek Performance Thumbsticks | Edice Diablo IV – 19,99 $

Sběratelská edice KontrolFreek Performance Thumbsticks | Edice Diablo IV – 29,99 dolarů

Další akční RPG od Blizzardu odstartuje (s největší pravděpodobností) s velkou pompou 6. června. Podívejte se na našeho průvodce lekcemi Diabla 4, abyste se nespěchali s přípravou, až bude příští měsíc čas prozkoumat Sanctuary, a prostudujte si systémové požadavky Diabla 4, abyste se ujistili, že vaše zařízení dokáže poskytnout všechny ty krvavé detaily.