Xbox dělá populární hru PS2 zdarma po omezenou dobu

Xbox – prostřednictvím služby Xbox Live Gold a povolení od Games With Gold – udělejte populární hru PS2 na omezenou dobu zdarma na Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S a Xbox Series S. Jinými slovy, pokud vlastníte jakoukoli nedávnou konzoli Xbox Nebo poměrně nedávnou nebo dokonce nemoderní konzoli Xbox a máte předplatné Xbox Live Gold, můžete si nyní stáhnout a hrát jednu z nejlepších her PS2 „zdarma“. Přesněji a po omezenou dobu si všichni předplatitelé Xbox Live Gold prostřednictvím Games With Gold mohou stáhnout verzi Xbox 360 Resident Evil Code: Veronica X, který lze po zpětné kompatibilitě hrát na všech konzolích Xbox po Xbox 360.

Pro ty, kteří nevědí: Resident Evil Code: Veronica X Na rozdíl od toho, čemu někteří věří, je to zásadní posun upír Série debutovala v roce 2000 na SEGA Dreamcast. Hra o přežití a hrůzy Capcomu je však mnohým známá jako platforma PS2, která přišla o rok později. V roce 2003 se pak dostal na Nintendo GameCube a v roce 2011 přejde na PS3 a Xbox 360. Ačkoli to není nejpopulárnější záznam v sérii, je to jedno z nejvyšších hodnocení, se skóre 94 na Metakritický. A nyní je pro předplatitele Xbox Live Gold zdarma.

“Jsou to tři měsíce, co bylo zničeno Raccoon City,” říká velmi stará oficiální upoutávka na hru. Claire Redfieldová cestuje do Evropy hledat svého bratra. Claire pronikne do pařížské laboratoře Umbrelly, ale je zajata po vášnivé přestřelce. Zajatá Claire je poté poslána na ostrov Rockfort, ale brzy po příjezdu je ostrov napaden! Mayhem, Horda zombie bylo uvolněno! Může Claire uniknout hrůzám ostrova? “

Resident Evil Code: Veronica X Zdarma prostřednictvím her se zlatem do konce měsíce a není to jediná hra, která byla dnes prostřednictvím služby uvolněna. 2017 vznášející se Od Midgar Studio, Fusty Game a Dear Villagers je také zdarma. I když není tak populární ani líbivý jako Resident Evil Code: Veronica XMá podobný nostalgický prvek. Jak můžete vidět v níže uvedeném přívěsu, je jasně inspirován Jet Set Radio A Jet Set Future Radio.

Oficiální stadion hry zní: „Zažijte vzrušení z rychlého parkuru pro jednoho hráče i pro více hráčů.“ „Připojte se k povstání a vysmívejte se bezpečnostním silám pod anti-zábavní tyranií. Postavte se mnoha výzvám futuristického otevřeného světa. Shromážděte svůj tým, vylepšete své vybavení a předvádějte úžasné triky a komba.“

Zatímco Resident Evil Code: Veronica X Zdarma ji lze stáhnout pouze do konce měsíce a Hover je zdarma ke stažení do 15. listopadu. Jako vždy, jakmile si každou hru stáhnete, můžete si ji ponechat tak dlouho, dokud budete mít aktivní předplatné Xbox Live Gold.