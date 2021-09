Brazílie byla povýšena na zvláštního asistenta hlavního trenéra a ředitele videa

Fayetteville, archa. Trenér Mike Nebors si dál pohrával se svými zaměstnanci a v úterý ráno oznámil povýšení dlouholetého režiséra videa a skauta Jeffa Brasila. Brazílie nyní bude působit jako speciální asistent hlavního trenéra a režiséra videa.

“Názvy pracovních míst jsou v organizacích tradicí, ale jen zřídka zobrazují dopad člověka na úspěch jeho týmů,” řekl Jeeran. “To platí zejména v případě, že je na dveřním panelu Jeffa Brasila” koordinátor videa “. Přestože koordinuje všechny aspekty našeho rozsáhlého oddělení videa, je to jen zlomek toho, co znamená a co pro náš program v minulosti znamenal 15 let. Je první, kdo skočí do obrany hráče, když má divoký fanoušek na cestě komentáře k našim hráčům. Je první, kdo předvídá potřeby našeho trenérského personálu. Je první, kdo se objeví s kamionem k načtení stolů a poslední. odejít, když vyneseme odpadky Jeho vize byla ve hrách, postupech a všech aspektech našeho schématu Velká část toho, co jsme začali před čtyřmi lety. A přestože neexistuje název, který by přesně popisoval všechny jeho příspěvky k našemu úspěchu, titul zvláštního asistenta hlavního trenéra je dobrým místem pro začátek. “

Během jeho 13letého působení v The Hill, kdy se umístil na druhém místě na sousedy po legendě basketbalu žen Arkansasu Amber Shirey, byla dlouhověkost a všestrannost Brazílie klíčovým faktorem, který pomohl transformovat program z pohledu skautů. V roli ředitele pro video a skauting je Brazílie zodpovědná za koordinaci týmových plánů videa, skautingu a her. Je zodpovědný za všechny aspekty střihu videa pro Razorbacks. Rovněž hraje klíčovou roli při výměně digitálních a profesionálních videoklipů, údržbě databází videa a také pomáhá hráčům a trenérům s nastavením a vývojem.

Mezi další povinnosti, které Brazílie vykonává, patří pomoc s náborem kampusu, správa vybavení týmu a oblečení, vývoj a údržba provozního rozpočtu, správa přijímacích žádostí a koordinace herních smluv.

Rodák z brazilského Colcordu v Oklahomě zahrnuje působení ve funkci studentského ředitele v Northeastern Oklahoma A&M a Oklahoma State pod vedením Eddieho Suttona u mužských basketbalových týmů. Brazílie asistovala bývalému trenérovi Razorbacku Nolanu Richardsonovi a Tulsa Shock WNBA s videem v letech 2010-2011. Je také členem Rising Coaches Elite.

Brazílie je vdaná za bývalou Sherry McIlroyovou z Springdale v Arkansasu, absolventku vzdělávání na University of Arkansas z roku 2010. Magisterský titul z tělesné výchovy dokončil v roce 2012. Manželé mají syna Carsona.

