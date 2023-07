Autor: Ian Carraghan a Gray Magnicole

V žáru českého letního rána impozantní fasáda Národní muzeum Odhaluje se mezi řadami rušných ulic.

V budově se nachází četné galerie, které ukazují jak přírodní vědy, tak společenské změny v průběhu staletí od 80. let 19. století. Jeden z nových exponátů však nahlíží do okamžiku, který je často pohřben v historii.

50. léta jsou dekádou totalitní vlády od roku 1948 do roku 1953, ale zástupce ředitele muzea profesor Mikal Stelic doufá, že se v nové expozici zaměří na toto desetiletí jako celek. Vysvětlil, že i když byla padesátá léta desetiletím autoritářství a autoritářství, byla také obdobím velkých změn, které měly dopad na celé dvacáté století.

Nová expozice s názvem „50. léta“ má pouhých 300 metrů čtverečních, ale působí jako větší než život. Uprostřed místnosti je useknutá hlava Josifa Stalina. Příběhy o změnách, nejen ve vládě, ale i napříč kulturou, jsou namalovány překvapivými barvami na stěnách, které se zakřivují dovnitř jako ostnatý drát přes drátěný plot.

„Moji kolegové se ptali na barevnou paletu a říkali: ‚Chce to víc červené!“ zeptali se, ale nemá smysl se zaměřovat jen na jeden aspekt naší minulosti, ani na černou, ani na šedou, proto je tu tolik barev,“ nadchl se Stelig a ukázal na stěny. Profesor, plodný spisovatel, vydal svou 23. knihu, Nejistá historieJejich názvy přímo navazují na to, co se výstava snaží sdělit: vidět, jak si lidé pamatují a převyprávějí nejen své vlastní příběhy, ale příběhy, které je jako národ obklopují.

Jeden návštěvník, který stojí před plynovou maskou ze sovětské éry a nespouští oči z exponátu, říká: „Je to velmi dobře navržený zážitek, chválený médii. [content]vytváří mikrokosmos myšlenek.“ Od premiéry výstavy v polovině června stáli návštěvníci z různých zemí a prostředí na stejném místě a tiše sledovali často opomíjenou historii.

„Je to doba, kdy současná vlna revizionismu ve skutečnosti nezasahuje do všeho.“ zakončil profesor.

50. léta jsou v českém kolektivním vědomí stále jen o málo víc než jen vzpomínkou, mnoho faktů je stále nezachráněných a zapomenutých v historických knihách a Stelig zjistil, že většina lidí o nich stále s nadšením mluví.

„Právě o to se snažíme,“ vysvětlil. „Dát naši historii lidem, dát ji lidem. Svým způsobem je to nové bojiště, jakési kulturní bojiště.