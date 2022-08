Změna klimatu: Pákistán vypouští méně než 1 % světových skleníkových plynů. Teď se topí

Letos se v jihoasijském státě s více než 230 miliony obyvatel sblížily hospodářské a politické krize, ceny potravin a pohonných hmot prudce vzrostly a bývalý vůdce Imran Khan byl nucen odejít z úřadu.

Nyní se zmítá v nejhorších povodních, jaké si kdo pamatuje.

Zemřelo více než 1100 lidí a postiženo bylo 33 milionů lidí – to je více než počet obyvatel Texasu.

Přívaly vody se prohnaly celými vesnicemi a zemědělskou půdou, zničily budovy a zničily úrodu. Satelitní snímky od Maxar Technologies sdílené se CNN ukazují, jak byly komunity vymazány a zanechaly za sebou jen o málo víc než zemi a prach.

Údaje EU ukazují, že Pákistán je odpovědný za méně než 1 % světových skleníkových plynů, přesto je podle něj osmou zemí vystavenou klimatické krizi. Index globálního klimatického rizika. Platí vysokou cenu nejen životy, ale i zničenými školami, domovy a mosty.

Úředníci odhadují, že celkový účet bude 10 miliard dolarů. Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Pákistánu uvedla, že zotavení může trvat roky. Je pravděpodobné, že jakékoli oživení zastaví další katastrofa.

„Neustále jsme svědky klimatické devastace v podobě záplav, monzunů, velkých such a extrémních veder,“ řekla v úterý pákistánská ministryně zahraničí Bilawal Bhutto Zardariová v rozhovoru pro Eleni Geokos.

„A upřímně řečeno, lid Pákistánu, občané Pákistánu, platí cenu svými životy, živobytím za industrializaci bohatých zemí, která vedla k této změně klimatu.“

Ostrá nespravedlnost klimatické krize, silně ovlivněná zeměmi, které neměly žádnou historickou souvislost s jejím způsobením, vyvolává otázky, kdo by ji měl zaplatit, zejména škody, se kterými se potýkají země jako Pákistán. .

Organizace spojených národů v úterý vyzvala k poskytnutí nouzových fondů ve výši 160 milionů dolarů, což sotva stačilo na seškrábnutí požadovaných 10 miliard dolarů. Země ze Spojených států poskytují Turecku pomoc, záchranné vrtulníky, potraviny a zdravotnické potřeby. Potřeba je však větší, než co svět může nabídnout.

Tyto ničivé scény a ohromující náklady na obnovu jsou tím, jak vypadá klimatická krize při 1,2 °C globálního oteplování od industrializace.

Svět je ale na správné cestě ke zvýšení teploty o více než dva stupně Celsia. Analytická show Vědci varují, že každé oteplení ještě zhorší dopady krize.

Fahad Saeed, klimatický vědec z Climate Analytics se sídlem v Islámábádu, řekl CNN, že Pákistán je v situaci Hlavy 22. Země potřebuje peníze, aby se přizpůsobila krizi, ale protože musí zaplatit za škody, které již způsobilo extrémní počasí, bude mít potíže najít peníze, které potřebuje na přizpůsobení.

„To, co se děje nyní, když teplota stoupne o 1,2 stupně Celsia, není kvůli chudým v Pákistánu,“ řekl. „Nejsou za to zodpovědní, a to velmi jasně ukazuje otázku klimatické spravedlnosti.“

Dodal, že Pákistán, stejně jako mnoho rozvojových zemí, potřebuje dostat více lidí z chudoby, což je těžké udělat uprostřed po sobě jdoucích nepříznivých povětrnostních událostí s tak malou finanční podporou ze zahraničí.

Saeed řekl, že Pákistán je „v pozici, kdy může předložit silný argument“ na 27. mezinárodní konferenci o klimatu (COP27) v Egyptě loni v listopadu, že by mu ostatní země měly pomoci zaplatit to. Vyspělé a rozvojové země jsou obecně v této otázce již léta rozděleny.

Před více než deseti lety se rozvinutý svět dohodl na převodu nejméně 100 miliard dolarů ročně do roku 2020 rozvojovým zemím, aby pomohly jejich přechodu od fosilních paliv, ale také aby jim pomohly přizpůsobit se změně klimatu. Tato částka nebyla zcela doručena.

Kontroverznější je otázka, kdo by měl zničení zaplatit. Na klimatických rozhovorech COP26 v Glasgow byly Spojené státy jednou z několika rozvinutých zemí, které vyjádřily nesouhlas s povinnými platbami za „ztráty a škody“ – zejména kompenzace klimatu – zejména u plánů založených na historické odpovědnosti.

Historicky nejvíce emisí skleníkových plynů na světě mají na svědomí Spojené státy.