New Jersey Ramapo College vítá česko-holocaustovou Doru Schrollovou

Původně zveřejněno: 14.04.2023

(Mahwah, NJ) — The Total Center for Holocaust and Genocide Studies Ramapo College bude hostit recepci a vystavení svitku Tóry v pondělí 1. května od 16:00. Český pamětní svitek pochází z českého města Kolína, které přečkalo hněv nacismu. Svitek patří do sbírky 1564 svitků spravované organizací Memorial Scrolls Trust v Londýně, která trvale zapůjčuje svitky Tóry do synagog a dalších institucí po celém světě.

Ceremoniál, který zahrnoval krátké poznámky hodnostářů, ředitel Cross Center Dr. Text Jacob Arie Labents a hudba Naomi Miller, Robert A. Koná se ve Scott Student Center, místnosti 156-158. Průvod s Tórou Svitek Petr b. Mercer Learning Commons se přestěhuje do domu Gross Center, kde bude instalován ve výstavních prostorách. Akce i výstava jsou přístupné veřejnosti. Kapacita je omezená a velmi doporučujeme registraci Odkaz na odpověď .

Totální centrum má sloužit jako odkaz na vícemístnou výstavu českých svitků a jejich správců z regionu i mimo něj. Zatímco výstava je primárně virtuální, komunity mohou vytvářet krásné fyzické exponáty, které budou vyprávět fascinující historii českých svitků a původ jejich svitkové komunity. Napsali by také trvalé svědectví o vlastní komunitě, její historii a jejím vztahu k českému svitku.

Navštivte Total Center webová stránka Pro více informací o židovské komunitě Scroll and Gol.

