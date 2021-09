Anglie remizovala se Skotskem ve Wembley

LONDÝN (Anglie) – 0 gólů v britském derby mezi Anglií a Skotskem ve Wembley v Londýně. Ačkoli všichni Angličané tyto předpovědi podpořili, chlapci trenéra Southgate nikdy nešli 0: 0 proti Skotsku, které při některých útočných příležitostech zařizovalo obranně a nebezpečně. Skvělá první studie mezi dvěma málo placenými národními týmy. Největší příležitost pro anglickou značku rozvíjet úhel: 11 ′ Mount ho staví doprostřed, všechny kameny hádají, go, ale míč je natištěn na hřídeli. Ve zbytku díky několika zívnutím a pouze jednomu zívání při 30stupňovém pravonohém výstřelu byl neutralizován masivním zásahem Pickforda. Zápas byl ale ve druhé pětačtyřiceti minutě živější, protože Anglie zvyšovala tlak a neustále hledala způsob, jak se dostat do sítě. Na první hoře, 48 stupňů, je velká odezva od světlice v blízkém centru. O sedm minut později Ken chytil Jamese, který kopl trochu vysoko nad tyč z okraje. Z rohu se však Skotsko opět přiblížilo k vedení Jihovýchodu Dykesem, který byl na čáře zachráněn včasným Jamesovým zásahem. Řada postupů do 90 stupňů na obou stranách konečný výsledek nemění. Zápas končí překvapivým skóre 0: 0 ve Wembley. Anglie bude muset v příštím zápase bojovat o rekord proti České republice. Na druhou stranu, čerstvý vzduch pro Skotsko vzhledem k jejich rozhodujícímu setkání s Chorvatskem. Ve skupině D je vše stále otevřené jakémukoli výsledku a bez zapojení Anglie v to mohou všichni soupeři stále doufat.

(italpress).