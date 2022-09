Podle výpočtů vědců se po Zemi právě teď pohybuje 20 kvadrilionů mravenců

Když se Mark Wong pustil do analýzy 489 studií hmyzu pokrývajících každý kontinent, hlavní stanoviště a biom na Zemi, měl jednoduchý cíl: spočítat mravence. Cesta k definitivní odpovědi byla často dlouhá a namáhavá. Pak jednoho dne Wong a jeho kolegové odborníci na mravence přišli na druhou stranu.

Podle nového listu Publikováno v pondělí v časopise PNASNyní mezinárodní tým vědců naznačuje, že po naší planetě se pohybuje 20 kvadrilionů gigantických mravenců. To je 20 000 000 000 000 000 000 šestinohého pracovního hmyzu, který lovíte opylování rostlinA šíření semen Jako malí zahradníci slintající v patách toastu.

„Dále odhadujeme, že světoví mravenci dohromady tvoří asi 12 megatun suchého uhlíku,“ řekl Wong, ekolog ze School of Biological Sciences na University of Western Australia. „Je to působivé, že to přesahuje biomasu všech světových suchozemských ptáků a savců dohromady.“

Chcete-li uvést toto ohromující množství do perspektivy, vynásobte týmový odhad biomasy mravenců pěti. Číslo, které získáte, se zhruba rovná celkové lidské biomase na Zemi – a to by mohlo být guvernér Odhad. Každá ze 489 globálních studií byla poměrně obsáhlá – používala desítky stovek nástražných taktik, jako je chytání uprchlých mravenců do zákopů malých plastových nádob a jemné třepání listí, aby se zjistilo, kolik lidí se ukrývá v křupavých domech. Ale stejně jako u většiny výzkumných snah přetrvávají výhrady.

Wong vysvětluje, že místa odběru vzorků byla například nerovnoměrně rozmístěna v geografických oblastech a byla shromážděna velká většina pozemské vrstvy. „Máme velmi málo informací o počtu mravenců na stromech nebo v podzemí,“ řekl. „To znamená, že naše zjištění jsou poněkud neúplná.“

Proč se starat o počítání mravenců?

Přestože je mravenec malý, má v sobě velkou sílu.

Kromě zarývání semen do země k večeři a náhodného množení rostlin ze zbytků potravy je tento hmyz nedílnou součástí udržování křehké rovnováhy našeho ekosystému. Jsou kořistí velkých zvířat, predátorů mnoha dalších a pařátů půdy a odpadků, abychom jmenovali alespoň některé z jejich cen. Takže vzhledem k tomu, kolik jich na zemi dohlíží, jsou docela velkým problémem. „Tato naprostá velikost mravenců na Zemi výrazně podtrhuje její ekologickou hodnotu, protože mravenci mohou při zajišťování klíčových ekologických funkcí kopat do více než vlastní hmotnosti,“ řekl Wong.

Ale když na to přijde počítací Zejména u mravenců, jako to udělal Wong, existuje naléhavost, která pramení z rychlosti, s jakou se naše klima mění. Vědci musí určit, kolik mravenců, stejně jako dalších zvířat a hmyzu, je na Zemi, protože klimatická krize – hrozba umocněná lidskou činností – nutí ke zvýšení globálních teplot, čímž tato stvoření vystavuje riziku vyhynutí.

Potřebujeme, aby lidé pečlivě a často zkoumali a popisovali ekologická společenství různých stanovišť, než se ztratí. Mark Wong, biolog

„Potřebujeme, aby lidé důsledně a často zkoumali a popisovali ekologická společenstva různých stanovišť, než se ztratí,“ řekl Wong a zdůraznil, že nedávná práce týmu poskytuje důležitý základ pro populace mravenců, takže víme, jak se mohou komunity tohoto hmyzu v tandem s teplým klimatem.

Někdy se nazývá nejhorší scénář, kdy nepočítáme naše kamarády Zemězánik temnotyJe to prostě obava, že mnoho druhů může zmizet pod radarem, jak se klimatická krize zhorší kvůli věcem, jako je ztráta přirozeného prostředí nebo schopnost žít.

Ta zvířata na cestě k vyhynutí nemusí být ani zdokumentována, natož podrobně studována.

V tomto ohledu týmová studie PNAS začíná výstižným citátem amerického biologa mravenců a specialisty na mravence Edwarda O. Wilsona: „Mravenci tvoří dvě třetiny biomasy veškerého hmyzu. Existují miliony druhů organismů a víme, že téměř nic o nich.“

Do budoucna se proto Wong domnívá, že je důležité pravidelně provádět průzkum populací mravenců, a dokonce tento proces urychlit tím, že jej zadáte outsourcingu komukoli, kdo je schopen a ochoten se zúčastnit. Řekl: „Věci jako počítání mravenců, fotografování hmyzu, s nímž se setkáte na svém dvorku, a všímání si zajímavých věcí, které rostliny a zvířata dělají, mohou být hodně daleko.

Bylo by hezké – jak navrhl významný biolog mravenců E. O. Wilson – jednoduše ‚více bot na podlahu‘. „