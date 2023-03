Spojené státy říkají Číně, že zastavení tchajwanského prezidenta není nic nového

WASHINGTON (AP) – Bidenova administrativa šíří zprávu, že očekává pauzu ve Spojených státech ze strany tchajwanské prezidentky Tsai Ing-wen. Odpovídalo by to nedávnému precedentu a Čína by to neměla používat jako záminku k zesílení agresivní aktivity v Tchajwanském průlivu.

V posledních týdnech ujistili vysocí američtí představitelé ve Washingtonu a Pekingu své čínské protějšky, že tranzitní návštěvy přes Spojené státy během širších mezinárodních cest tchajwanského prezidenta byly podle vysokého představitele administrativy v průběhu let rutinou. Úředník hovořil pod podmínkou anonymity, aby projednal citlivou záležitost.

Na takových neoficiálních návštěvách v posledních letech se Tsai setkal s členy Kongresu a tchajwanské diaspory a byl přivítán prezidentem Amerického institutu na Tchaj-wanu, neziskové organizace řízené americkou vládou, která udržuje neoficiální vztahy s Tchaj-wanem. Úředník dodal, že blížící se zastavení není „nic nového“ a je v souladu s dlouhodobou politikou USA.

Kancelář tchajwanského prezidenta v úterý potvrdila, že Tsai je předběžně naplánován na tranzit přes New York na 30. března, než zamíří do Guatemaly a Belize. Očekává se, že se zastaví v Los Angeles 5. dubna na cestě zpět na Tchaj-wan. Úřad neposkytl podrobnosti o jejím itineráři, když byla ve Spojených státech

Tsai v letech 2016 až 2019 šestkrát překročil Spojené státy, než mezinárodní cestování zpomalila pandemie koronaviru. V reakci na tyto návštěvy Čína slovně kritizovala Spojené státy a Tchaj-wan.

Bidenova administrativa se snaží vyhnout opakování tvrdé reakce Číny, která přišla po návštěvě tehdejší předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. minulý rok.

Po srpnové návštěvě Pelosiové odpálil Peking rakety nad Tchaj-wanem, rozmístil válečné lodě přes střední linii Tchajwanského průlivu a provedl vojenská cvičení poblíž ostrova. Peking také pozastavil jednání o klimatu se Spojenými státy a omezil vojenské kontakty s Pentagonem.

Peking považuje formální kontakt USA s Tchaj-wanem za povzbuzení k tomu, aby se de facto nezávislost ostrova stala trvalou, což je krok, který američtí lídři podle svých slov nepodporují. Pelosi, D-Kalifornie, byl nejvyšším zvoleným americkým úředníkem, který navštívil ostrov od předsedy Sněmovny reprezentantů Newta Gingricha v roce 1997. V rámci politiky „Jedné Číny“ Spojené státy uznávají Peking jako vládu Číny a nemají s Tchaj-wanem žádné diplomatické vztahy, ale potvrdily, že Tchaj-pej je důležitým partnerem v indicko-pacifickém regionu.

Američtí představitelé jsou stále více znepokojeni dlouholetými cíli Číny sjednotit Tchaj-wan s pevninou a možností války o Tchaj-wan. Peking si nárokuje samosprávnou ostrovní demokracii jako součást svého území. Zákon o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979, který upravuje vztahy USA s ostrovem, nepožaduje, aby USA vojensky zasáhly v případě invaze ze strany Číny, ale stanoví politiku USA, aby zajistily, že Tchaj-wan bude mít prostředky na obranu a zabrání jakémukoli jednostranná změna statusu přes Peking.

Složité vztahy mezi Spojenými státy a Čínou se od Pelosiho návštěvy zkomplikovaly.

Minulý měsíc prezident Joe Biden nařídil vypuštění čínského špionážního balónu z nebe Poté, co prošel kontinentálními Spojenými státy. Bidenova administrativa v posledních týdnech uvedla, že zjištění amerických tajných služeb ukazují, že Čína zvažuje odesílání zbraní Rusko za pokračující válku na Ukrajině ale nemá žádný důkaz, který by naznačoval, že se Peking rozhodl pokračovat v zásobování Moskvy.

Bidenova administrativa odložila plánovanou návštěvu ministra zahraničí Antonyho Blinkena v Pekingu v návaznosti na spor o balón, ale naznačila, že by ráda tuto návštěvu vrátila do původního stavu.

V pondělí také Bílý dům uvedl, že úředníci jednají s Čínou o možných návštěvách ministryně financí Janet Yellenové a ministryně obchodu Giny Raimondové, které se zaměří na ekonomické otázky. Biden také řekl, že očekává, že si brzy zavolá s čínským Si Ťin-pchingem.

Mluvčí Rady národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby řekl, že „udržování těchto komunikačních linek otevřené“ je stále cenné.

Prezidenti Vladimir Putin a Xi se setkali v Moskvě V pondělí to bylo první osobní setkání mezi spojenci od doby, než Rusko před více než rokem zahájilo invazi na Ukrajinu.

Tchajwanská vláda začátkem tohoto měsíce uvedla, že Tsai plánuje zastavit se v New Yorku a jižní Kalifornii během nadcházející širší mezinárodní cesty.

Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy, kalifornský republikán, řekl, že se s Tsai setká, až bude ve Spojených státech, a nevyloučil možnost odcestovat na Tchaj-wan, aby vyjádřil podporu.

___

K této zprávě přispěl novinář Johnson Lai z Taipei.

___

Tento příběh byl opraven, aby ukázal, že Čína zaútočila na Spojené státy, nikoli na Čínu.