Diablo IV Streamer porazí světového bosse téměř bez pomoci

Twitch streamer wudijo udělal nemyslitelné a trefil to Diablo IVvelký světový šéf, Ashava mor, (většinou) sám na nejtěžší obtížnost. Byl jsem šokován, zvláště když drak byl už tak těžký úkol.

8 minut od tvůrce Diabla IV

Němec škubnutí A Youtube Streamer wudijo je známý hraním akcí a tvorbou průvodců pro různá RPG jako např Poslední éra A Exilová cesta. Nicméně obsah chleba a másla Wudijo ano Diablo série. dal Více než 9000 hodin Diablo IIIA Kryté Nesmrtelný Diablo aktualizaceA Užitečný příspěvek Diablo II Farmářské tipy. Stručně řečeno, představte si Wudija jako pána pekla, který několikrát proběhl svatyní, aby viděl, jak je horko. Takže by nemělo být velkým překvapením vidět ho, jak se léčí Diablo IVPrvní šéf světa, dračí královna Ashfa, během období otevřené betaverze minulý víkend naskakovala jako máku.

Zamčený a naložený jde sám dovnitř

v Video na YouTube z 26. března, wudijo ukázal, jak zabít Ashava. Světový boss – umístěný na východní straně mapy – se rodí v nastavených intervalech a dává až 12 hráčům pouhých 15 minut na odstranění dračí královny. 15 minut však byla všechna doba, kterou wudijo potřeboval. S téměř veškerým svým legendárním vybavením, včetně kuše, která způsobí poškození 457, a dvou zbraní s čepelí, z nichž každá způsobí poškození přibližně 200, Wudijo odvedl relativně krátkou práci s Ashava s Rogue. Ve chvíli, kdy Ashava skočila z otevřené tlamy do země, on a Diogo ji zakryli stejně jako… no, šupiny na drakovi. Šipky a Její žumpy uhýbají Rychle snížit její zdraví. Je to působivé být svědkem, zvláště když s tím bojoval sám.

Solo’d Ashava World Boss, na hardcore, dvakrát ¯\_(ツ)_/¯ – Diablo 4 Beta

wudijo

Jak hudba graduje, bitva se stává intenzivnější. Ashava, naštvaná, že ji pravděpodobně překoná jen jeden muž, změní své kroky. Přistála na pozemních úderech, vychytala jedy nahromaděné na zemi a použila své obrovské rozpětí křídel k rozsáhlým útokům, to vše ve snaze dostat wedigo do hlíny dřív než on. Dokud není pozdě.

Jediné zabití Ashava je „zničeno“.

Zatímco Wudijo Ashava do značné míry porazil Pestilenta sám, objevil se náhodný nekromancer, aby získal pár v posledních 2% dračího zdraví. Jsem si jistý, že pomoc by byla oceněna, ale jak řekl Wudijo během videa, spoušť „[ruined] Moje jediné zabití.“ To je fér. Pracoval na tom tak tvrdě. To znamená, že Wudijo se znovu setkal se světovým bossem ihned poté, co ho zabil. Nicméně další nekromancer vyšel ze dřeva, aby pomohl jen s jedním nebo dvěma útoky, než odešli. bojují jako zbabělci.

Ale nejpůsobivější věc na v podstatě jednotlivých zabitích? Obtížnost hraní wudijo. Ve hře jsou různé úrovně světa, nastavení, která můžete změnit a která určují, jak obtížní jsou nepřátelé a jaké odměny získáte za jejich zabití. Zatímco se zdálo, že jsou k dispozici čtyři, během hry bylo možné hrát pouze dva Diablo IVotevřená beta. Hraní Wudijo je na světové úrovni 2, což znamená, že nepřátelé zasáhnou tvrději, ale také získáte více zlata a zkušenostních bodů. Kromě světových úrovní je tu také hardcore režim, což je druh trvalého prostředí, kde vaše vytvořená postava navždy zemře, pokud padnete do bitvy. Takže nejen že wudijo hrál na World Tier 2, ale měl také aktivní Hardcore režim během bitvy s Ashava. Jinými slovy, kdyby udělal jednu špatnou chybu, mohl Wudijo Rogue upadnout do zapomnění a musel by začít. kategorie postavy Všechno znovu. To je to, co mě udivuje. Nejen, že ji hladil sám, ale dokázal to na nejtěžší obtížnost. Zajímalo by mě, jestli máme a Diablo IV Připravovaná legenda…

Kotaku Požádal jsem wudijo o komentář.

pro kterou hru Krize musí skončitA Diablo IV Vypadá to, že to vypadá opravdu dobře – pokud jsou beta verze něco, co chcete. Vím, že jsem nadšený, že se vrátím do pekla, až hra vyjde 6. června. Nebudu hrát na Hardcore.