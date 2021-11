Není návratu: Migranti tvrdí, že jsou uvězněni na bělorusko-polské hranici

BIALISTOK, Polsko (Reuters) – Syrský imigrant Yusef Atallah se obával, že zemře v lesích na polských hranicích poté, co zůstane v mrazivém mrazu bez jídla a vody a nemůže dýchat nosem poté, co byl zlomen tím, co řekl. Byl to útok běloruského vojáka.

Nyní, v bezpečném středisku pro migranty ve východopolském městě Bialystok, Atallah řekl, že je jedním z mnoha migrantů uvězněných na hranici poté, co byl zatlačen do Běloruska polskými strážemi, ale předtím mu pomohly běloruské bezpečnostní síly. Přecházejí do Polska.

„Řekli jsme jim, že se chceme vrátit do Minsku (hlavního města Běloruska) a v této cestě pokračovat nechceme,“ řekl. „Řekli nám, že pro vás není cesta zpět do Minsku. Jen jeďte do Polska.“

Afghánský imigrant, který si nepřál být jmenován, také agentuře Reuters řekl o své zkušenosti s tím, že byl přistižen mezi Běloruskem a Polskem, nemohl se vrátit a jedinou možností je pokusit se znovu překročit hranici s pomocí běloruských bezpečnostních služeb.

„Běloruští vojáci sami nutí migranty a pomáhají jim překročit hranice,“ řekl s tím, že vojáci mu řekli, že jde o rozkaz státu.

Yusef Atallah, migrant ze Sýrie, říká, že ho zbili běloruští pohraničníci, stojí v centru pro migranty v Bialystoku v Polsku, 10. listopadu 2021. REUTERS/Marko Djurica

Afghánec, který uprchl ze své vlasti poté, co se v srpnu k moci dostalo tvrdé islamistické hnutí Taliban, popsal, jak každou noc přijede běloruská armáda a vezme skupinu 30 nebo 40 migrantů z táborů a zatlačí je k hranici.

„Podívají se na hranici, a když tam nikdo není, dají jim řezačku šroubů a donutí je přestřihnout (polský) ostnatý drát,“ řekl.

Thaer Rizk, 29, migrant ze syrského Homsu, řekl, že běloruští strážci někdy vysekávají díry do hraničního plotu, aby pomohli migrantům dostat se do sousedního Polska nebo Litvy, a tedy do Evropské unie.

Afghánský imigrant byl i přes své utrpení po příchodu na území Evropské unie ohledně své budoucnosti optimistický.

„Cítím se nyní mnohem bezpečněji. Jsem si jist, že si zde vybuduji dobrou kariéru a můj syn dostane dobré vzdělání – jeho budoucnost bude zajištěna.“

Evropská unie, která opakovaně uvalila sankce na Bělorusko za porušování lidských práv, obviňuje Minsk, že láká migranty z válkou zničených a znevýhodněných zemí a posílá je jako „pěšáky“, aby přešli do Polska ve snaze rozšířit násilný chaos na východě bloku. boční.

(Zprávy Alan Sharlich, Vidya Grolovic a Marko Djurica) Střih Mark Heinrich

