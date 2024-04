Připravte se na Fallout 4 PS5 s živým prodejem nyní v obchodě PS Store

Fallout 4 vydá svou původní PS5 verzi 25. dubna 2024, ale pokud chcete, aby byl tento upgrade co nejlevnější, možná se budete chtít podívat na aktuální verzi Obchod PS Jarní výprodej. Jak základní hra pro PS4, tak veškerý její obsah ke stažení jsou v prodeji za nejnižší ceny v historii, přičemž nabídky končí den před vydáním verze pro PS5. Zaplacením nyní tedy získáte co nejvíce obsahu za nejnižší ceny.

Pokud již vlastníte PS4 RPG a jeho Season Pass, jste již připraveni na bezplatný upgrade PS4 na PS5, který dorazí 25. dubna 2024. Pokud ne, můžete nyní získat, co potřebujete, za zvýhodněnou cenu:

Fallout 4 – 3,99 GBP/4,99 $

Season Pass – 11,54 GBP / 12,24 USD

Automatron – 3,19 GBP/3,99 $

Wasteland Workshop – 1,59 GBP/1,99 $

Far Harbor – 4,79 GBP/5,99 $

Al Bidda Workshop – 1,59 GBP/1,99 $

Workshop Vault-Tec – 1,59 GBP/1,99 $

Nuka World – 3,19 GBP/3,99 $

Je zřejmé, že pokud potřebujete vše, základní hra a její Season Pass (který zahrnuje všechny výše uvedené balíčky obsahu) bude lepší volbou v celkové výši 15,53 GBP / 17,23 AU $. Je důležité poznamenat, že Fallout 4 je aktuálně dostupný na PS Plus ExtraNeočekává se ale, že by tato verze umožňovala bezplatný upgrade na verzi PS5. Aby to fungovalo, Bethesda bude muset přidat PS5 verzi Fallout 4 samostatně do předplatitelské služby Sony.

Pokud vás tedy seriál Fallout zaujal poprvé hrát Fallout 4 nebo si jej chcete znovu zahrát na PS5, mezi dneškem a datem vydání 25. dubna 2024 bude upgrade vašeho PS4 na PS5 nejlevnější. V den uvedení můžete jednoduše zamířit do obchodu PS Store a stáhnout si verzi PS5 se všemi rozšířeními.

Chystáte se koupit obsah nyní nebo jej již celý vlastníte? Dejte nám vědět v komentářích níže.