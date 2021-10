Nicky Hilton rozepíná jarní halenku v tvídových šatech a špičatých botách

Nicky Hilton právě dokázal, že barvy jara se mohou snadno proměnit v podzim, když jsou na večeři v západním Hollywoodu v Kalifornii.

Při večeři u Craiga u její matky Cathy byl Jediný francouzský designér Měla na sobě světle modré a bílé tvídové šaty. Styl bez ramínek má vpředu bílé knoflíky, stejně jako opotřebovaný lem, výstřih a kapesní akcenty. Hilton udržovala své doplňky klasické a jemné, spárovala kousek s diamantovými náušnicemi, tenisovým náramkem a ladící modrou taškou Chanel se zlatými akcenty.

Další novinky z obuvi

Nikki Hilton dorazí do Craiga v západním Hollywoodu v Kalifornii. – Kredit: twoeyephotos / MEGA

twoeyephotos/mega

Nikki Hilton dorazí do Craiga v západním Hollywoodu v Kalifornii. – Kredit: twoeyephotos / MEGA

twoeyephotos/mega

Pokud jde o boty, Hilton Její vzhled jsem nosil v páru modrých sametových lodiček. Styl představoval špičaté prsty a jehlový podpatek, který dosahoval výšky nejméně 3 palce. Když spárovala boty Hilton s šaty, vytvořila koordinovaný okamžik, který byl ostrý a plynulý.

Nikki Hilton dorazí do Craiga v západním Hollywoodu v Kalifornii. – Kredit: twoeyephotos / MEGA

twoeyephotos/mega

Bližší pohled na čerpadla Hilton. – Kredit: twoeyephotos / MEGA

twoeyephotos/mega

Poté, co jsou živé akce zpět, se lodičky se špičatou špičkou staly jedny z nejlepších bot roku. Jehlové podpatky a trojúhelníkové špičky často dodávají každému souboru ostrou koncovku, bez ohledu na to, zda je to ležérní nebo formální. Kromě Hiltonu v posledních týdnech nosí špičkové lodičky od špičkových značek, jako je Christian Louboutin, hvězdy jako Zendaya, Khloe Kardashian a Rita Ora.

Nikki Hilton dorazí do Craiga v západním Hollywoodu v Kalifornii. – Kredit: twoeyephotos / MEGA

twoeyephotos/mega

Kromě udržitelných baletních bytů, které navrhla pro French Sole, Hilton nosí řadu různých bot, které doplňují její elegantní osobní styl. The sociální Pro zvláštní příležitosti a události často nosí lesklé sandály nebo špičaté boty od značek včetně Giannico, Prada a Valentino. Když je mimo službu, může být viděna na sobě podobné stylové tenisky Adidas, Tory Burch a více módních značek.

Příběh pokračuje

Přidejte do svého dalšího vzhledu inspirovaného Hiltonem modré lodičky.

Zápočet: S laskavým svolením společnosti Nordstrom

S laskavým svolením společnosti Nordstrom

Koupit: Hazel Pumps Sam Edelman, 140 dolarů.

Zápočet: S laskavým svolením společnosti Zappos

S laskavým svolením Zappos

Koupit: Calvin Klein Hilda Pumps, 109 dolarů.

Uznání: S laskavým svolením Saks Fifth Avenue

S laskavým svolením Saks Fifth Avenue

Koupit: Kate Spade New York Crawford Pumps, 114 dolarů (dříve 228 dolarů).

Kliknutím na galerii zobrazíte Nicky Hilton a další celebrity

spustit galerii: Paris, Nicky Hilton + více hvězd na přehlídce Go Heart Women’s American Heart Association

Nejlepší novinky z bot

zaznamenat pro Zpravodaj FN. Pro nejnovější zprávy nás sledujte dále Sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Instagram.

Kliknutím sem si přečtete celý článek.