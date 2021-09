Gareth Bale říká, že vítězství Walesu nad Běloruskem je „ohromné“, protože „všechno bylo proti nám“ | fotbalové novinky

Gareth Bale ocenil Wales za to, že se potýká s problémy s cestováním a polem, když zaznamenal hattrick při důležité výhře 3: 2 nad Běloruskem.

Bale ukončil své dvouleté sucho ve Walesu, protože jeho hattrick zajistil v Kazani napínavou výhru kvalifikace mistrovství světa 3: 2 nad Běloruskem.

Bale má na svém rekordu 33 gólů ještě od chvíle, kdy v říjnu 2019 vstřelil proti Chorvatsku – sérii 16 zápasů. Nyní se podílel na všech pěti gólech Walesu v kvalifikaci mistrovství světa 2022 (tři góly, dvě asistence).

Vítězství bylo dosaženo kvůli zraněním, problémům s vízy, pozastavení a viru Covid-19, který zanechal dočasného trenéra Roba Paga bez 11 hráčů, kteří by byli v týmu.

Navíc rozhodnutí UEFA vybrat Kazaň – páté největší město Ruska, 700 kilometrů východně od Moskvy – jako neutrální místo s velkým týmem, který kvůli sankcím proti minské vládě nemůže vstoupit do Běloruska letecky, rozhněvalo fotbalovou asociaci ve Walesu.

Výňatky ze zápasu kvalifikační skupiny E mezi Walesem a Běloruskem.



„Byla to obrovská výhra,“ řekl Bell. Sky Sports.

“Každá hra se počítá a tyto druhy her, kde se od vás očekává vítězství, jsou pravděpodobně nejtěžší.”

“Všechno bylo proti nám, první poločas nebyl vůbec dobrý, ale myslel jsem si, že ve druhém poločase jsme to opravdu změnili a postavili jsme se dopředu.”

„Myslel jsem si, že Mark Harris měl na hru obrovský dopad a byl jako Andorra v první kvalifikaci na Euro 2016, doufejme, že tento gól udrží naši dynamiku a doufejme, že to dokážeme udržet i pro další zápas.

“Kvalifikace jsou naživo, prohráli jsme proti velmi dobrému belgickému týmu, ale je důležité, abychom vyhráli každý druhý zápas. Znám výkon a všichni víme, že výkon nebyl v prvním poločase dost dobrý, a v zápase jsme to více napravili.” druhý poločas. Odskočili jsme a ukázali charakter, abychom získali výsledek.

„V koutku duše jsem přemýšlel o promarněné penaltě na Euru, ale bylo skvělé dát dnes večer dva góly, protože to byly důležité góly.

“Vítěz, byl to poslední pokus, snažil jsem se to svázat a byl jsem rád, že jsem věděl, že to bylo v posledních několika sekundách.”

„Nešlo nám to všechno, pokud jde o cestování nebo hrací pole, ale tím to je, díky bohu, že jsme získali tři body a můžeme se odsud dostat.“

Stránka: Bill byl vzorem, ale naše standardy zaostávaly

Robert Page vyjadřuje svou reakci na Sky Sports poté, co Gareth Bale vstřelil opožděný vítězný gól, aby překonal Bělorusko při výhře 3: 2 ve skupině E.



Vítězstvím Walesu bylo dosaženo čtyřbodového vítězství nad Belgií, lídry skupiny E, která v neděli večer hostí Česko.

Paige byla s výsledkem spokojená, navzdory nedostatečnému výkonu.

„Jsem rád, že jsme získali body,“ řekl Page. Sky Sports.

„Řekl jsem hráčům, dobré týmy, i když nehrají dobře, najdou způsob, jak vyhrát, a přesně to jsme dnes udělali.

“Začali jsme co nejlépe. Trochu změnili myšlení. Začali jsme dělat věci, na kterých jsme nepracovali a odchýlili se od herního plánu, který jsme řešili v první polovině.”

„Ale úkolem bylo přijít sem a dát nabídku, která by nám dala tři body, a my jsme to udělali.

„Standardy, které jsme nastavili jako skupina, jsme hodně propadli. Ale našli jsme způsob, jak vyhrát. Nejlepší hráči a Gareth šli nahoru [Bale] Do této kategorie rozhodně patří. Byl příkladem, který je třeba dnes následovat. “

Co pak?

Wales se vrací do Cardiff City ve středu, když pořádá Estonsko, živé od 19:00 hlavní událost Sky Sports.