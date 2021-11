Trhy ve střední a východní Evropě – zlotý dosáhly nejnižší úrovně od roku 2009 s koncernem Covid ze střední a východní Evropy

PRAHA (Reuters) – Polský zlotý v pátek klesl na nejnižší úroveň za více než 12 let, když středoevropské měny oslabily kvůli obavám investorů z rostoucích případů koronaviru a tlaku silného amerického dolaru. Zlotý dnes v 10:36 GMT vůči euru klesl o 0,4 % na 4,687, což je nejníže od března 2009. Maďarský a český forint klesl o 0,6 %. Střední Evropa zaznamenala obrovský skok v počtu případů COVID-19, protože se snaží zvýšit počet očkování. Česká a slovenská vláda ve čtvrtek oznámila, že zpřísňuje omezení COVID-19 pro neočkované a umožňuje přístup do restaurací a dalších služeb pouze těm, kteří byli v posledních šesti měsících očkováni nebo se z nemoci zotavili. Tyto kroky přicházejí po skokovém nárůstu denních počtů nových infekcí v posledních dnech, zatímco v jiných zemích se počet nových infekcí znovu zvýšil na úroveň naposledy zaznamenanou v předchozí velké vlně epidemie na začátku tohoto roku. Maďarsko v pátek oznámilo 11 289 nových nakažených COVID-19, což je nejvyšší denní počet od začátku pandemie. Existuje „silný nárůst averze k riziku globálně spojený se skutečností, že více evropských zemí zavádí blokování,“ řekl Mateusz Sotovic, analytik finančních trhů z Millennium Bank. Rakousko v pátek oznámilo, že se stane první zemí v západní Evropě, která letos na podzim znovu zavede kompletní blokaci koronaviru, aby čelila nové vlně infekcí. Od února bude také vyžadovat, aby byli všichni jeho obyvatelé očkováni. K temnotě v regionu se přidává i to, že dolar je nastaven na čtvrtý týden v řadě zisků ze sázek, že úrokové sazby v USA porostou rychleji než jinde, a zasáhne tak hlavní referenční měnu regionu, euro. To snižuje chuť riskovat a otupuje zisky, kterých střední Evropa dosáhla v posledních týdnech, přestože všechny centrální banky v regionu již zpřísnily politiku. „Je to opět kombinace vyšších čísel COVID a silnějšího amerického dolaru,“ uvedl obchodník z Prahy. V Maďarsku se forint přiblížil osmiměsíčnímu minimu a klesl na 366,60 vůči euru, čímž se vzdal všech svých zisků od úterního zvýšení úrokových sazeb centrální bankou. Koruna klesla na 25,415. Akcie maďarské ropné společnosti MOL klesly o 2,22 procenta o 1049 GMT poté, co premiér Viktor Orbán řekl veřejnoprávnímu rozhlasu, že Maďarsko v únoru přezkoumá a možná prodlouží svůj strop cen pohonných hmot o tři měsíce. CEE SNAPSHO NA TRZÍCH T 1136 CET MĚNY POSLEDNÍ DENNÍ ZMĚNA NÁHLED ZMĚNA ZAVŘÍT ZMĚNU CENY V ROCE 2021 EURCZK ČESKÝ EURHUF Maďarsko 0 0 EURPLN polský EURRON rumunský EURHRK chorvatský EURRSD srbský 0 01800 kalkulace za poslední den změna stavu od 0 01800a za poslední den změna v roce 2021 .PX Praha 1364,16 1376,34 -0,88 % +32,81 00 % .BUX Budapešť 51363,6 51992,3 -1,21 % +21,98 7 0 % .WIG20 Varšava <.WIG20 2250.55 2271.31 -0.91٪ +13.44>% .BETI Buchares 12630,1 12752,0 – 0,96 % +28,81 t 2 2 %. 0,07 % + 8,03 % 15 15>.SOFIX Sofie <.SOFIX 603.80 604.52 -0.12٪ +34.92>% DLUHOPISY Výnos z denního spreadu (kotace) vs. změna dluhopisu v ČR spread CZ2YT = 2 roky CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT = 2 roky s PL5YT = 5 let s PL10YT s FRA 3×6 6×9 9×12 3M interba Česká republika Maďarsko Polsko Poznámka: Ceny FRA jsou pro objednávkové ceny ******************************************** ***** ************ ************ (Reportáž Jason Hofitt v Praze a Anna Lodarchak Simczuk ve Varšavě a Anita Komovice v Budapešti; Editace Emilia Sithole Mataris)