Kontaveitová drtí Plíškovou a dostává se do semifinále WTA

(Reuters) – Estonka Anett Kontaveitová uštědřila Češce Karolíně Plíškové porážku 6:4 6:0 a stala se první hráčkou, která se v pátek dostala do semifinále WTA v mexické Guadalajaře.

Nasazená osmička ovládla čtvrtfinálový zápas a úvodní zápas uzavřela trhaným breakerem Plíškové, když si ve třetí hře zachránila tři brejkboly.

Česká třetí nasazená hráčka se ve druhém setu nedokázala prosadit, Kontaveitová ztratila pouze jedno podání, zatímco Plíšková bojovala s druhým.

Pro Kontaveitovou to bylo první vítězství ve čtyřech střetnutích s Plíškovou.

WTA Finals rozdělí hráčky do dvou skupin po čtyřech, přičemž každá hráčka absolvuje tři zápasy. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do semifinále. Přečtěte si více

Kontaveitová ve středu porazila světovou trojku a šampionku French Open Barboru Krezhikovou a nyní má jistotu, že skončí na prvním a druhém místě ve skupině. Přečtěte si více

Zápas vstoupil do vítězné série v 11 zápasech za sebou, když vyhrál Transylvania Open a Kremlin Cup a minulý měsíc se dostal do čtvrtfinále v Indian Wells.

Estonsko si v posledních 30 zápasech připsalo 28 výher.

„Opravdu jsem si užívala být na kurtu, prostě jsem se dobře bavila,“ řekla.

„Myslím, že to je hlavní věc, díky které se mi dařilo. Mám pocit, že se dokážu postavit každému. Nikdy neočekávám snadný zápas, vždycky očekávám, že bude těžký. Když jdu do zahraničí, dělám to nejlepší.“

Pokud jde o konečné vítězství proti silné Plíškové, bylo to podle ní o krátké paměti.

„Nepřemýšlela jsem o tom, že jsem se v předchozích hrách cítila milovaná,“ ​​řekla.

„Pokaždé, když vstoupíte na hřiště, máte novou šanci. Na předchozích zápasech vlastně nezáleží. Je nový den a musíte porazit hráče, proti kterému hrajete.“

Večer bude svědky druhé nasazené Češky Krichkové a druhé Španělky Garbine Muguruzaové, šesté nasazené.

(Zpráva Amy Tenery v New Yorku; střih Ken Ferris a Lincoln Fest.

